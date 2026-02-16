Proprietarul restaurantului din Austria a vrut doar să promoveze meniul de prânz

Ce părea o simplă promovare a meniului de prânz s-a transformat într-o problemă legală costisitoare pentru Leinfellner, proprietarul restaurantului „Leini`s Dorfwirtshaus” din Enzenreith, Austria, potrivit portalului de știri Heute.at.

În vara anului trecut, acesta a primit o notificare de la o firmă de avocatură specializată în încălcări ale drepturilor de autor pe internet. Motivul? Două fotografii postate pe Facebook, una cu un file de știucă cu cartofi pătrunjel și alta cu șnițel și salată.

Când a realizat postarea de pe Facebook, bărbatul nici nu s-a gândit că ar putea intra într-un astfel de scandal. El a vrut doar să promoveze meniul de prânz și a pus două poze la întâmplare, salvate de pe internet.

Patronul restaurantului din Austria s-a ales, inițial, cu amenzii de 6.000 de euro

Una dintre postări a fost realizată în 2018, în timp ce o alta în 2020. Câțiva ani mai târziu, firma de avocatură l-a contactat pentru încălcarea drepturilor de autor.

„Am postat una dintre ele în 2018 și cealaltă în 2020 pentru a promova un meniu. Nici nu mi-am dat seama atunci că aceste imagini nu îmi aparțineau”, a explicat Leinfellner pentru presa austriacă.

Câți bani a plătit proprietarul localului pentru cele două fotografii de pe internet

Inițial, proprietarul imaginilor a cerut 6.000 de euro, însă după negocieri, suma a fost redusă la aproape 4.000 de euro. Patronul restaurantului recunoaște că situația nu i-a convenit, însă a fost nevoit să achite și să accepte sancțiunile pentru greșeala sa.

„Trebuie să înghiți în sec când vezi așa ceva. Mai ales că o fotografie ar fi costat în jur de 100 de euro dacă o cumpăram în mod legal”, a declarat Leinfellner.

Sfatul pe care patronul îl dă altor antreprenori după greșeala sa

În urma incidentului, Leinfellner a decis să folosească doar fotografii realizate personal sau să se asigure că materialele utilizate au licențe corespunzătoare.

„O imagine aparent gratuită de pe internet te poate costa foarte scump”, concluzionează el, avertizând alți restauratori să fie precauți.

O alta patroană de restaurant, sancționată cu 4.000 de euro pentru același gest

Leinfellner a aflat despre astfel de situații dintr-un caz similar. O altă proprietară de restaurant din Austria a trebuit să plătească 4.000 de euro pentru utilizarea unei imagini cu lasagna, după ce a fost și ea contactată de aceeași firmă de avocatură.

„Până acum câțiva ani, nu ne gândeam la astfel de probleme. Dar acum, cu inteligența artificială, găsirea imaginilor este foarte rapidă. Mi se pare o afacere profitabilă pentru unii”, a spus Leinfellner, în presa austriacă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE