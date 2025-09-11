Istoria Ferrari F50 GT

Ferrari F50 GT, o versiune extremă a supercarului din anii ’90, aparține lui Arthur Zafiropoulo, președinte de peste 30 de ani al unei companii care furnizează piese pentru fabricile de semiconductori.

Ferrari F50 GT a fost concepută pentru a concura în categoria GT1 la cursa de 24 de ore de la Le Mans. Proiectul a fost dezvoltat în timp ce mărci precum McLaren, Mercedes, Porsche și Toyota se pregăteau pentru aceeași competiție.

Au fost construite doar trei șasiuri F50 GT, dintre care doar unul a fost asamblat complet la Maranello – șasiul 001. Programul a fost însă anulat din cauza schimbărilor de regulament pentru Le Mans.

Oferta de 100 de milioane de dolari

La sfârșitul lunii august, șasiul 001 al F50 GT a primit titlul de „Best of Show” la Monterey Car Week.

Conform sursei citate, după obținerea acestui prestigios titlu, un cumpărător necunoscut a oferit 100 de milioane de dolari pentru a achiziționa F50 GT de la Zafiropoulo.

Reacția proprietarului după ce a refuzat oferta de 100 de milioane de dolari

Zafiropoulo, care deține această bijuterie automobilistică de aproape 30 de ani, nu are intenția de a se despărți de ea cât timp trăiește.

El a respins oferta cu un simplu „nu, mulțumesc”.

Dacă ar fi acceptat, această F50 GT ar fi devenit cea mai scumpă Ferrari din istorie, depășind cu mult GTO-ul vândut pentru aproximativ 70 de milioane de dolari.

