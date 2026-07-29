Scopul măsurii este de a le impune sancțiunile imediat ce părăsesc țara, la punctele de control de frontieră. Acest lucru a fost anunțat de ministrul de interne Ivan Demerdzhiev în cadrul unei mese rotunde privind siguranța rutieră în parlament, marți.

Analiza Ministerului de Interne arată că șoferii străini creează adesea condiții prealabile pentru accidente grave. În ultimele zile, patru cetățeni ucraineni au murit pe drumul Ruse-Balia, iar trei irakieni și-au pierdut viața pe autostrada Maritza. Statisticile arată că TIR-urile străine provoacă frecvent accidente rutiere din cauza depășirilor necorespunzătoare, potrivit Fakti.bg.

Astfel, oficialul a lansat o idee neconvențională pentru reducerea accidentelor pe autostrăzi: mutarea circulației vehiculelor de mare tonaj exclusiv pe banda a doua, adică pe partea stângă a sensului de mers.

Declarația vine într-un context în care infrastructura rutieră și starea tehnică a vehiculelor de transport marfă ridică mari semne de întrebare, iar riscurile de accidente pe autostradă sunt în continuă creștere.

Din cauza tragediilor în care au fost implicate TIR-uri, în ultimele săptămâni, Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor au lansat inspecții în masă pe drumurile naționale.

În cadrul controalelor rutiere, inspectorii au constatat că numeroase autovehicule de mare tonaj circulă cu pneuri uzate peste limita legală sau chiar necorespunzătoare.

„Starea anvelopelor de pe camioane este dezgustătoare. Doar vehiculele sigure din punct de vedere tehnic trebuie să circule pe drumuri”, a spus Ivan Demerdzhiev.

În aceste condiții, autoritățile bulgare iau în calcul noi modificări legislative. Acestea includ măsuri administrative și obligativitatea ca TIR-urile să circule doar pe partea stângă a autostrăzilor. De asemenea, se dorește și o utilizare mai eficientă a camerelor video, care, pe lângă înregistrarea viteze, vor filma și manevrele riscante ale șoferilor și vor raporta poliției în timp real.

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