Se testează comportamentul „rețetei” de mixturi asfaltice

Constructorul a așternut asfalt pe primul sector experimental, în lungime de 260 m, pentru a testa comportamentul „rețetei” de mixturi asfaltice, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, într-un comunicat.

Dacă rezultatele testului vor fi pozitive, atunci vineri, 31 iulie, se vor asfalta 1,5 kilometri între Arpașu de Jos, o comună situată în extremitatea estică a județului Sibiu, și Sâmbăta de Sus, o localitate din vestul județului Brașov.

„Testele sunt necesare pentru stabilirea celei mai bune soluții a pachetului de mixturi care va fi așternut ulterior pe întreaga autostradă. Dacă rezultatele vor fi cele scontate, vineri se va continua asfaltarea propriu-zisă pe circa 1,5 km, pe sectoarele pe care terasamentele sunt deja pregătite”, a precizat Cristian Pistol, pe 29 iulie.

Stadiul lucrărilor pe cele patru tronsoane ale Autostrăzii A13

Autostrada Sibiu-Făgăraș este un proiect de infrastructură de o importanță majoră pentru dezvoltarea orașelor Făgăraș, Brașov și Sibiu, dar și pentru conectarea centrului Transilvaniei cu Muntenia și Moldova.

La sfârșitul lunii iulie 2026, lucrările pe cele 4 tronsoane ale Autostrăzii A13 au ajuns la stadii fizice cuprinse între 17,77% și 44%. Cu o lungime însumată de 68 km, această autostradă trebuie să fie finalizată complet în anul 2028.

Cristian Pistol a precizat și stadiul celor patru tronsoane care compun Autostrada Sibiu-Făgăraș:

„Tronsonul 1: Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), în lungime de 14,25 km, are un stadiu fizic de 17,77%;

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km, a ajuns la un stadiu fizic de 40%;

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), în lungime de 17,61 km, a atins un stadiu fizic de 44%;

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș și Drum de legătură cu DN1, în lungime de 16,27 km, la care se adaugă 5,65 km ai drumului de legătură, a ajuns la un stadiu fizic de 27,64%”.

Contractele pentru construcția celor 4 tronsoane ale Autostrăzii A13 au o valoare însumată de 6,4 miliarde lei, fără TVA, și sunt finanțate prin Programul Transport.

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