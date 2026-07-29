Evenimentul transformă, ca în fiecare an, orașul de la poalele Bucegilor într-o veritabilă arenă a vitezei, unde mii de spectatori se adună pentru a vedea la lucru unele dintre cele mai impresionante mașini de competiție din România și din străinătate, Sinaia fiind singura etapă din campionat a cărui traseu este exclusiv urban.

Publicul va putea admira modele spectaculoase precum Ferrari 488 Challenge, un Tesla de 1.000 de cai putere, dar și un Porsche 911 Turbo, alături de numeroase alte automobile unice în motorsportul românesc. Peste 15.000 de spectatori sunt așteptați de-a lungul celor două zile de competiție.

Trofeul Sinaia este una dintre cele mai vechi și mai prestigioase competiții de profil din România. Primele ediții ale curselor de pe Drumul Regal datează din perioada interbelică, din perioada regelui Carol, când Sinaia era deja un punct de atracție pentru pasionații de automobilism, legende precum Marin Dumitrescu sau Petre Cristea scriind istorie pe acest traseu.

Unul dintre numele centrale ale ediției din acest an este Jerome France, pilot originar din Franța, dar stabilit în România de peste două decenii. Acesta are șansa de a scrie istorie în competiție, fiind foarte aproape de o performanță unică: trei victorii consecutive la Trofeul Sinaia.

După succesele din ultimele două ediții, France, la bordul unui prototip Nova Proto, pornește din nou cu statut de favorit, însă concurența este una extrem de puternică, iar diferențele pe un traseu atât de tehnic sunt, de regulă, minime. O eventuală nouă victorie l-ar transforma în primul pilot din istoria competiției care reușește această performanță. Piloți precum Emil Ghinea, Elias Răduță, Dragoș Savloschi sau Octavian Ciovică aspiră și ei la primul loc în clasamentul open.

Și la Categoria I, cea dedicată doar turismelor și totodată cea mai numeroasă din campionat, va avea o concurență masivă. Radu Benea, campionul en-titre și autor al mai multor recorduri, vrea o victorie pe traseul de pe Valea Prahovei. Pe un Ferrari 488 Challenge, timișoreanul are 3 victorii din 4 posibile, iar un succes în weekend l-ar aduce tot mai aproape de al doilea titlu din carieră.

„Trofeul Sinaia este una dintre cele mai spectaculoase și iubite etape din Campionatul Național de Viteză în Coastă. Cei 89 de piloți înscriși și mașinile de excepție aflate la start garantează un spectacol de înalt nivel, iar sunt convins că publicul va avea parte de un weekend memorabil pe Drumul Regal”, a declarat Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Trofeul Sinaia este programat să debuteze vineri seară la Casino cu prezentarea piloților, urmată de o proiecţie specială a documentarului biografic “Cursa vieții mele”, dedicat legendarului Marin Dumitrescu. De altfel, cursa din weekend va fi organizată în memoria acestuia. Ca un fapt interesant, fiul marelui campion, Radu Dumitrescu, va pilota în deschidere un Porsche 911 din 1968, an în care tatăl a devenit campion național absolut la viteza în coastă. Sâmbătă au loc antrenamentele, un total de 5 manșe, iar duminică de la 14:00 sunt programate cele două manșe de concurs.

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