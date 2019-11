De Dragoș Tănase,

Desființarea adeverințelor pentru sport, a condicii pentru pontaj, precum și a unei serii de comisii și procese-verbale se află printre ele.

Vezi lista cu cele 29 de propuneri ale Asociației Human Catalyst pentru MEN, pe edupedu.ro.

Raportul a fost depus la Ministerul Educației la prima întâlnire de lucru a Comisiei pentru debirocratizarea activității didactice din învățământul preuniversitar, cunoscută sub numele de „Comisia de tăiat hârtii”.

În același document a fost inclusă și lista celor 42 de hârtii, comisii, documente și adeverințe sau registre propuse pentru eliminare de profesori și părinți.

Astfel, peste 300 de profesori și părinți au spus care sunt documentele pe care le consideră inutile în școli și care birocratizează excesiv actul didactic.

Răspunsurile au fost centralizate într-o listă cu 42 de puncte, în urma unui chestionar online lansat de Asociația Human Catalyst, care face parte din Comisia pentru debirocratizarea activității didactice din învățământul preuniversitar, cunoscută sub numele de „Comisia de tăiat hârtii”.

„Comisia de tăiat hârtii” are 32 de membri. Printre aceștia se numără președintele Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Șerban Iosifescu, Horia Corcheș – profesor, Claudia Chiru – învățătoare, lideri sindicali de la Federația Sindicatelor libere din Învățământ (FSLI) și Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) Spiru Haret, Laura Greta Marin – președintele Asociației Human Catalyst sau Daniela Vișoianu – președinte Coaliția pentru Educație.

Comisia are sarcina de a elabora un raport cu toate aceste propuneri, raport care urmează a fi supus consultării publice în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020 (începutul semestrului al II-lea).

Propunerile sunt făcute de cadre didactice în cadrul unui chestionar aplicat online. Acestea sunt formulate de către profesori și păstrate în forma respectivă.

Ulterior, pe baza propunerilor și observațiilor primite din partea tuturor celor interesați, Ministerul Educației și Cercetării va adopta un document/ instrument de politică educațională pe această temă.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat recent, pe Facebook, înfiinșarea acestei Comisii, ocazie cu care și-a făcut publică adresa de email și le-a solicitat tuturor profesorilor să îi trimită toate „problemele care consideră că le îngreunează munca”.

„Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst, fondată în 2014, are ca scop catalizarea energiilor necesare combaterii disparităților din societate și facilitarea accesului echitabil la resurse, in special in interesul persoanelor din comunități expuse discriminării, excluziunii și sărăciei, acționând local în context global”, potrivit humancatalyst.ro,

Beneficiarii finali ai Asociației sunt, în special, copii, tineri, fete și femei, romi, precum și alte categorii expuse riscului de injustiție socială, sărăcie și discriminare.

