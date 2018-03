Protest în fața Palatului Administrativ din Timișoara, clădire care adăpostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș au ieșit în stradă să-și ceară sporurile înapoi, după ce consilierii județeni au votat un buget fără sporuri. Președintele Consiliului Județean Timiș spune că așteaptă documentele privind fundamentarea sporurilor de la conducerea DGASPC.

Zeci de angajați ai DGASPC Timiș au ieșit în stradă, joi dimineață, la Timișoara. Din 15 februarie 2018, aproape 1.500 de angajați, între care 500 de asistenți maternali, nu mai primesc sporuri de muncă, fiind vorba de sume cuprinse între 15 și 75 la sută din salariul de bază.

„Nu vă bateți joc de noi! Suntem oameni, nu gunoi”, ”Ne vrem sporurile înapoi”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de pe pancartele confecționate de cei de la DGASPC.

Ei au pichetat Consiliul Județean Timiș pentru că banii de sporuri vin din bugetul CJT. La începutul anului, Consiliul Județean nu a mai virat banii pentru sporuri întrucât reprezentanții instituției nu au trimis o notă de fundamentare pentru suma respectivă: aproape 8 milioane de lei. Banii există, însă reprezentanții CJT susțin că așteaptă nota de fundamentare pentru a-i putea aloca.

„Sunt afectați în jur de 1.500 de salariați. Sporurile prevăzute prin Legea 153 pe 2017 nu au mai fost acordate din data de 15 februarie. Deși legea le prevede și avem acte normative subsecvente care obligă angajatorul să plătească aceste sporuri, există o sincopă în ceea ce privește aprobarea bugetului DGAPSC în cuantumul necesar acordării lor în integralitate pe tot anul 2018 și urmare a lipsei de fonduri pe 2018 salariații s-au trezit cu sporurile tăiate. Am încercat și pe cale amiabliă, am avut deschidere spre comunicare și din partea președintelui CJ Timiș domnul Călin Dobra și din partea directoarei DGASPC Timiș Emilia Milutinovici. Sperăm să rezolvăm lucrurile pe cale amiabilă, fără să ajungem la alte acțiuni de protest. Problema este cauzată de faptul că bugetul a fost aprobat pemtru salariile de bază într-un cuantum suficient, dar nu și pentru sporuri. Nu sunt doar sporuri permanente, cele de condiții deosebit de periculoase, sporurile de asisitenți maternali, sunt și sporuri de sâmbătă, duminică, sporuri pentru turele de noapte, iar ele trebuie plătite așa cum prevede legea”, spune Adrian Marcu, președinte al sindicatului Pro A.S.