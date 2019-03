Daniela Mitrofan, reprezentata asociației Reset, spune că protestul de marți, 26 martie 2019, se va încheia la ora 17.00 și va continua în aceeași formă încă două zile, de la ora 10.00. Aceasta s-a declarat ofensată, în calitate de absolventă a Universității ieșene, de acțiunile demarate de către rectorul suspendat Tudorel Toader, actual ministru al Justiției, și spune că a declanșat protestul alături de ceilalți cinci membri ai asociației, toți absolvenți de UAIC, pentru a apăra imaginea instituției de învățământ superior.

„Noi suntem absolvenți de «Cuza» și activiști civici, ne-am gândit că, în această dublă calitate, putem face ceva pentru a apăra un simbol al Iașului, pentru că atunci când spune UAIC ne vine în minte orașul Iași. Am vrut să luăm atitudine, am vrut să închiriem panouri în tot orașul, dar firmele ne-au refuzat, chiar dacă am vrut să plătim, așa că am făcut un brainstorming și am ajuns la această concluzie să închiriem mașina și să punem bannerele cu rectorul suspendat. De când a fost ales rector nu a făcut decât să afecteze imaginea universității”, a declarat pentru Libertatea Daniela Mitrofan.

Aceștia au solicitat printr-o petiție oficială și Senatului universității să găsească „pârghiile legale prin care să îl poată demite pentru prejudicii de imagine” pe rectorul suspendat.

Asociația Reset este formată din șase membri și are ca scop declarat realizarea mai multor demersuri pentru apărarea statului de drept. Petiția în care se cere demisia lui Tudorel Toader a strâns peste 700 de semnături, în special de la absolvenți ai universității, explică reprezantanții asociației, care au mai precizat că vor să își facă demersul cunoscut și în rândul studenților și să strângă semnături și de la aceștia.

