„Cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere”

Reprezentanții celor patru Confederații Naționale Sindicale – Cartel ALFA, FRĂȚIA, CSDR și MERIDIAN au decis, în unanimitate, organizarea unui miting de amploare în București.

„Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor!”, a transmis cele patru confederații sindicale, într-un comunicat.

Se atrage atenția asupra așa-numitelor pachete de reformă care vor afecta interesele angajaților MAI și ale pensionarilor MAI. Polițiștii, personalul contractual, pensionarii militari și cei care doresc să participe la protest sunt rugați să ia legătura cu liderii teritoriali pentru a se organiza transportul spre București.

„Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea aplicată angajaților din România! Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile socio- profesionale, în timp ce toți cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere”, potrivit comunicatului citat.

Principalele revendicări ale sindicatelor din România

Principalele revendicări generale ale sindicatelor din România privesc: situația economică și socială tot mai dificilă; creșterea generală a costului vieții (alimente, energie, facturi etc; reluarea și extinderea negocierilor colective la toate nivelurile; aplicarea măsurilor de austeritate și la nivelul politicului; actualizarea salariilor și a pensiilor în raport cu rata inflației și a costului vieții etc.

În ceea ce privește familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, principalele revendicări sunt: asigurarea, prin lege, a predictibilității în salarizare, în carieră și în pensionare; salarizare atractivă/motivantă pentru polițiști/militari/personalul contractual; desființarea inechităților, în cazul pensiilor militare de stat, produse de formule diferite de calcul și onorarea gradului și a funcției deținute de rezerviști; reacordarea „sporului de armată” pentru lucrătorii civili din acest sector de activitate; referendum pentru noua Lege a Apărării.

Sunt anunțate proteste mai dure decât cele din ianuarie

„Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025, dacă Guvernul afectează drepturile și interesele membrilor noștri!”, a anunțat Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC), încă de la sfârșitul lunii august.

FSNPPC este cea mai mare organizație de profil, cu reprezentativitate în domeniul ordinii și siguranței publice gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Ei atrag atenția că „bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor trebuie să înceteze!”.

„Guvernul actual trebuie să nu uite că Legea 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, chiar în mai rău decât era, prin jalonul din PNRR, atins prin Legea 282/2023. De asemenea, prin proiectul de Lege 559, promovat tot de coaliție, în toamna anului trecut, Parlamentul României a mimat actualizarea pensiilor militare de stat, L 559/2024 fiind respins, în final, de CCR, ca neconstituțional. Astfel pensiile militare – neactualizate, asemenea celor din sistemul public, și neindexate, în 2025, ba mai mult, cu CASS 10%, din august 2025, peste plafonul de 3.000 lei – au rămas la un nivel umilitor pentru polițiștii și militarii rezerviști, care, conform Constituției, Statutului cadrelor militare și Legii 446/2006, au obligația de a răspunde PREZENT la o eventuală mobilizare, iar drept ”compensație”, politicul spune NU, când are obligația să le asigure un trai decent, prin singura sursă de venit la care au acces: pensia militară de stat!”, sublinia FSNPPC într-un comunicat pe 28 august 2025.

Ei mai afirmau atunci că sunt „17.000 de colegi din MAI care îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, în viitorul apropiat, se vor adăuga alte câteva mii, ce vor intra în rezerva operațională a Armatei, cu drept la pensie militară de stat – similar celorlalte structuri din UE/NATO”.

Mii de polițiști din țară au protestat față de Ordonanța „trenuleț” în ianuarie 2025

Mii de poliţişti şi alţi angajaţi din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au protestat pe parcursul lunii ianurie față de Ordonanța „trenuleț”, adoptată de guvern la finalul anului 2024.

Polițiștii susțineau că prin aplicarea acestei ordonanțe li s-au redus drastic veniturile prin neplata sporului pentru orele lucrate în zile de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.