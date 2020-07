Potrivit sursei citate, imaginile video postate pe social media de la proteste au arătat oameni care scandau: ”Acesta este pământul nostru” și ”Putin trebuie să demisioneze”, în timp ce solicitau eliberarea guvernatorului din Khabarovsk, Sergey Furgal.

Arestarea lui Furgal este văzută de unii observatori ca un avertisment din partea lui Putin către liderii locali pentru a-și păstra noile puteri sub control.

People are shouting „Putin resign!” at a spontaneous protest in Khabarovsk against the arrest of the region’s governor. https://t.co/yHTqtQlyaP