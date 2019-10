De Andreea Radu,

Santiago de Chile a fost scena unor confruntări violente în cursul zilei de vineri între forţele de ordine şi manifestanţi. Protestatarii, mulţi dintre ei elevi de liceu şi studenţi, au atacat mai multe staţii de metrou, incendiindu-le şi blocând traficul pentru mii de alţi locuitori ai oraşului, potrivit BBC.

Imaginile difuzate de televiziuni arată protestatari aruncând cu pietre înspre forțele de ordine, atacând vehiculele poliției și incendiind cel puțin un autobuz. Autoritățile au intervenit în forță, folosind gaze lacrimogene şi bastoane împotriva protestatarilor.

Manifestanții au incendiat clădirea companiei de electricitate Enel şi o sucursală a băncii naţionale, amândouă aflate în centrul oraşului. Un supermarket din apropiere a fost vandalizat, iar mai multe staţii de metrou au fost atacate cu sticle incendiare.

Protestors in #Santiago, #Chile set fire to main electricity utility building owned by Enel and several other transit buildings in protests against various price hikes @BorisvanderSpek pic.twitter.com/al61SsPeis