Cauza protestelor violente

O înregistrare video care circulă pe internet arată că, după caz, un număr mare de persoane s-au adunat la centrul de învățământ profesional din comitatul Pucheng, provincia Shaanxi, unde a avut loc accidentul în urma căruia studentul a murit, cu până la mii de oameni la fața locului la apogeu.

Mulțimea era în tumult, cerând dreptate pentru studenți, iar unii au încercat să spargă blocada și să intre în campus, la un moment dat ciocnindu-se cu ofițerii de securitate publică care erau acolo pentru a menține ordinea.

Un protestatar a aruncat un extinctor într-o ușă, spărgându-i geamul. Ca răspuns, poliția a intervenit agresiv, bătând și trântind la pământ mai mulți demonstranți.

Protestele din China au fost declanșate de moartea unui elev adolescent, pe nume Dang, care era în al treilea an la școală. Autoritățile locale din Pucheng susțin că decesul lui Dang din 2 ianuarie a fost un accident și nu o faptă penală. Cu toate acestea, pe rețelele sociale au apărut acuzații de mușamalizare.

Conform unei declarații a anchetatorilor, postată pe site-ul guvernului districtului Pucheng, Dang „a avut o altercație verbală și fizică” cu un elev de anul I pe nume Guo, din cauza că ar fi făcut gălăgie în dormitorul lor pe care îl împărțeau la cămin. În acea noapte, un oficial al școlii a ajutat la rezolvarea disputei.

Circumstanțele suspecte ale morții băiatului

Human Rights In China, un grup activist cu sediul în SUA, a raportat „circumstanțe suspecte” care au dus la moartea lui Dang.

„Ei (n.red.- autoritățile și școala) nu se așteptau ca acești oameni să nu creadă în ceea ce spuneau și totuși să fie suficient de curajoși pentru a ieși în stradă, iar inevitabilitatea este că nemulțumirea de lungă durată a oamenilor față de societate și neîncrederea lor în guvern au creat inevitabilitatea”, a declarat Lin Shengliang, fondatorul bazei de date China Human Rights Accountability Database.

Circumstanțele suspecte referitoare la maorte studentului includ relatări ale martorilor despre „semne ale unui conflict fizic în dormitorul lui Dang” și sugestia că ar fi fost „împins de pe acoperiș”.

Grupul a declarat că familia lui Dang a respins explicația oficială a morții sale. De asemenea, familia a susținut că fotografiile de pe telefonul său mobil au fost șterse.

Un cont online care documentează incidentul în masă a postat că, în ziua incidentului, mama studentului a fost trimisă direct la firma de pompe funebre pentru a recunoaște cadavrul fiului ei, când a constatat că fiul său avea multiple vânătăi pe corp și că școala a refuzat să ia măsuri pentru ca ea să vadă locul incidentului.

Pe măsură ce incidentul continuă să se deruleze, autoritățile locale au închis ermetic informațiile, inclusiv ștergând înregistrările video de pe telefoanele mobile și smartwatch-urile elevilor care au asistat la incident.

Autoritățile chineze sunt deosebit de precaute în ceea ce privește protestele publice din țară, în urma demonstrațiilor „Hârtia Albă” din 2022 împotriva politicilor dure ale Beijingului în timpul pandemiei de Covid-19.

Nu este clar dacă protestele, care au început luni, au continuat pe parcursul săptămânii. Apelurile CNN către biroul de securitate publică al districtului Pucheng și cel al orașului Weinan au rămas fără răspuns.

