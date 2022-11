Până duminică seară, sute de oameni s-au adunat într-un cartier din Shanghai. Unii dintre ei s-au luptat cu poliția care încerca să-i disperseze.

„Vrem doar să ne fie respectate drepturile fundamentale ale omului. Nu ne putem părăsi casele fără un test COVID. Oamenii nu sunt violenți, dar poliția îi arestează fără niciun motiv. Au încercat să mă prindă, dar oamenii de lângă mine m-au prins atât de tare de brațe și m-au tras înapoi, ca să pot scăpa”, a spus un protestata în vârstă de 26 de ani, din Shanghai.

Seemingly spontaneous protest converging again at Urumqi Road in Shanghai, despite heavy police presence. People are shouting “let them go 放人!” 😮 Apparently in reference to those arrested at previous protests. pic.twitter.com/JjOvtcqFnr — Emily Feng 冯哲芸 (@EmilyZFeng) November 27, 2022

Jurnalist BBC, arestat și bătut de polițiști la Shanghai

Două persoane au fost arestate. Nu sunt detalii despre motivele din spatele reținerii, dar ulterior BBC a anunțat că unul dintre jurnaliștii săi a fost reținut, în timp ce relata despre protestele din Shanghai.

Potrivit unui anunț al BBC, Edward Lawrence a fost „bătut și lovit cu piciorul de către poliție” înainte de a fi arestat, potrivit unui anunț BBC.

Pe rețelele de socializare, au apărut imagini în care se vede cum jurnalistul este încătușat și bruscat de mai mulți polițiști, care îl înconjuraseră. În alte imagini, el a fost auzit strigând: „Sunați consulatul acum”.

Shanghai, BBC reporter Edward Lawrence was randomly arrested by Chinese police.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/PMq8rHszlm — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 27, 2022

Manifestații au avut loc și în alte orașe. La Beijing, la primele ore ale dimineții de luni, aproximativ 1.000 de oameni erau încă în stradă, refuzând să plece acasă.

Crowd of at least 100 making its way to Tiananmen Square in Beijing on Sunday night, chanting, “We want universal values,” “We want freedom, equality, democracy, rule of law,” “We dont want dictatorship,” “We dont want personality cult.” pic.twitter.com/JSW7OHMIAG — Simina Mistreanu (@SiminaMistreanu) November 27, 2022

În orașul Wuhan, unde a izbucnit pandemia în urmă cu trei ani, sute de locuitori au ieșit pe străzi. Unii au smuls gardurile metalice și au răsturnat corturile de testare COVID, arată mai multe imagini publicate pe rețelele sociale.

BREAKING: In Wuhan the anti-lockdown protesters are tearing down barricades shouting “It started in Wuhan and it ends in Wuhan!” pic.twitter.com/3aM1Iwy7h9 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 27, 2022

Protestele, de o amploare fără precedent în China continentală în ultimul deceniu, au început vineri la Urumqi, capitala regională a regiunii Xinjiang, din vestul îndepărtat al Chinei, în urma unui incendiu soldat cu 10 morți. Pompierii au fost acuzați de oameni că au întârziat să intervină din cauza blocajelor COVID.

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijings liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) November 27, 2022

La aproape trei ani de la apariția pandemiei, China rămâne singura țară majoră care nu tratează COVID-ul ca fiind endemic, impunând restricții dure asupra oamenilor, notează Reuters.

