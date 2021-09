Campania, un protest virtual față de codul vestimentar strict impus de talibani elevelor și studentelor, după preluarea puterii, a fost demarată de dr. Bahar Jalali, fostă profesoară de istorie la Universitatea Americană din Afganistan.

Jalali a explicat, pentru BBC, că a lansat campania întrucât una dintre cele mai mari temeri ale sale este aceea că însăși identitatea culturală și suveranitatea țării sunt acum atacate.

Și, da, este suficient să tastezi cuvintele cheie „Afghan traditional clothes” (n.r. – Costume tradiționale afgane) și Google îți va oferi o avalanșă de imagini cu cel mai viu colorate rochii, cu diverse motive populare, scrie BBC.

Femeia a postat pe Twitter o fotografie în care poartă o rochie verde, cu motive tradiționale, și le îndeamnă pe conaționalele sale să arate lumii „adevărata față a Afganistanului”, distribuind poze personale cu astfel de haine.

Fotografiile publicate cu hashtagul #DoNotTouchMyClothes sau #AfghanistanCulture au devenit virale pe Twitter și alte platforme online.

„Hainele noastre tradiționale reprezintă cultura noastră și istoria noastră de 5.000 de ani. Trebuie să fim mândre și să conservăm obiceiurile”, a transmis Spozhmay Maseed, activistă afgană stabilită în SUA.

Fiecare rochie este unică în felul ei, cu broderii manuale și design încărcat, bogat în simboluri, mici obiecte cusute pe piept, fuste lungi, cu pliuri, perfecte pentru un dans tradițional – inclusiv „Attan”, dans tradițional în care dansatorii flutură eșarfele și se rotesc.

Love seeing how Afghan women are showing our beautiful and colorful attire, I want to join! I feel prettiest in my Afghan clothing. We have our own culture and we will not allow anyone to erase it.#DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture #AfghanWomen pic.twitter.com/BXJhHMK6ga