„Sperăm să fie de bun augur! Logic, abia aștept să fac cunoștință toată familia Kanal D. E un nou început pentru mine, am acumulat foarte multă experiență în atâta perioadă de timp de când tot evoluez în televiziune, cea mai lungă perioadă a mea a fost în Antena 1, le mulțumesc mult de tot.

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Vreau de acum încolo să merg într-o altă familie, la Kanal D, am semnat deja contractul și sper ca toți cei de acasă să se bucure, să se distreze, pentru că formatele pe care le voi face la Kanal D sunt cu totul și cu totul deosebite și potrivite pentru mine, pentru că am stat să cântăresc foarte bine această mutare, dacă era cazul să o fac, cu toate că oricum mie îmi expirase contractul, adică eram liber de contract, puteam face această mutare și am făcut-o cu tot sufletul.

M-am sfătuit chiar și cu cei de la Antena 1, e cât se poate de… am plecat cât se poate de mulțumit”, a spus Pepe pentru revista VIVA!

Întrebat dacă soția lui a foct încântată de schimbare, Pepe a fost sincer și a mărturisit că familia îl susține întotdeauna.

„Da, de fiecare dată o schimbare e binevenită și nu numai familia, în primul rând, și fanii au reacționat foarte bine, colegii cu care am lucrat ani de zile au reacționat foarte bine și mi-au urat succes. Se vede cu ochiul liber, eu sunt prieten cu toată lumea.

M-au primit cei din Kanal D cu foarte multă căldură, adică mi-au demonstrat dinainte de a semna contractul că sunt foarte dorit în Kanal D, că altfel n-aș fi venit, sunt foarte apreciat și atunci am venit cu tot sufletul, că am știut că intru într-o familie în care toată lumea mă iubește”, a mai adăugat interpretul.

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