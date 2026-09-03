Anca Serea și-a surprins copiii cu un cadou neașteptat. Vedeta a decis să ia un câine și l-a prezentat familiei pe Crispy, un cățeluș din rasa Cavapoo. Pentru ca surpriza să fie completă, Anca Serea l-a așezat pe patruped într-o cutie, iar copiii au fost cei care au descoperit ce se află în interior. Rând pe rând, aceștia l-au luat în brațe și s-au jucat cu noul membru al familiei.

Vedeta i-a pregătit lui Crispy și un spațiu doar al lui înainte de a-l aduce acasă.

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„Ne-a cucerit pe toți”

Anca Serea a publicat pe Instagram imaginile cu momentul în care copiii îl întâlnesc pentru prima dată pe cățeluș. Din reacțiile acestora, surpriza pare să fi fost pe placul întregii familii.

„Faceți cunoștință cu Crispy, cel mai nou și, probabil, cel mai răsfățat membru al familiei noastre. A venit în viața noastră și, în doar câteva zile, ne-a cucerit pe toți”, a scris Anca Serea în descrierea videoclipului postat pe Instagram. În imaginile publicate de vedetă se aud vocile și reacțiile copiilor, în timp ce aceștia încearcă să stea cât mai mult timp alături de cățeluș.

Anca Serea, răcită în această perioadă

Pe lângă surpriza pregătită pentru copii, Anca Serea a dezvăluit pe InstaStory că în ultimele zile s-a confruntat cu o răceală puternică. Vedeta a spus că s-a trezit cu gâtul inflamat, dureri de cap și o stare generală proastă, fiind foarte slăbită.

Perioada este una aglomerată pentru Anca Serea. Vedeta se pregătește pentru începutul noului an școlar, în condițiile în care fiica sa, Sara, urmează să plece la facultate. În același timp, mama sa se află în spital, iar Anca Serea are de mers și la o nuntă în Chișinău și de pregătit mai multe bagaje.

Răceala a venit, astfel, într-un moment în care vedeta spune că are multe lucruri de rezolvat și speră să își găsească energia necesară pentru a le duce pe toate la bun sfârșit.

„Am salvat cățelul de pe mâna lor”

În această perioadă, Crispy a devenit și compania Ancăi Serea în momentele de odihnă. Vedeta a glumit pe seama agitației din casa în care cresc mai mulți copii și a mărturisit că a fost nevoită să „salveze” cățelușul din joaca celor mici.

„Voi auziți ce se întâmplă la noi în casă? Vă imaginați cum e viața cu mulți copii? Am salvat cățelul de pe mâna lor, așa că astăzi vreau să vi-l prezint pe cel de-al șaptelea copilaș, care este această superbitate”, a spus Anca Serea, în timp ce pe fundal se aud țipetele copiilor.

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