„Ceea ce face domnul Iohannis e să apere acest Guvern incompetent și criminal. Sunt 4 luni de zile fără măști. Cum să aperi nepotismele? Sunt luni de zile în care în fruntea spitalelor au fost numiți ciocli, chelneri și exemplul de incompetența criminală e numirea conducerii DSP București. Știm raportul Curții de Conturi. Toate aceste lucruri îl decredibilizează pe domnul Iohannis”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, într-o conferință de presă, potrivit ziare.com.

Criza sanitară e cauzată exclusiv de Guvernul criminal și incompetent al domnului Iohannis. Nu are niciun fel de legătură nimic din ceea ce a făcut PSD cu această gestionare extraordinar de proastă a pandemiei. Ba din contra. Am acționat responsabil. Am votat starea de urgență, să votăm modificări legislative.

Lucian Romașcanu: