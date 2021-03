„După 90 de zile de la alegeri îl anunţ pe domnul preşedinte Klaus Iohannis că, în acest moment, Parlamentul nu mai reprezintă voinţa poporului”, a spus Forin Ciolacu.

Președintele PSD a precizat că o moțiune de cenzură împotriva Guvernului va fi depusă în actuala sesiune parlamentară, care se încheie, cel mai târziu, la finalul lunii iunie.

Vom încerca să strângem cât mai multe semnături. Ar fi o premieră în politica românească, după şase luni de la alegeri, să pice un guvern. De obicei pică la sfârşitul mandatului, dar începe să se creeze o masă critică. De la fiecare moţiune simplă depusă pe fiecare ministru se strâng mai multe voturi, când vine votul final. Florin Ciolacu:

PSD nu vrea să guverneze cu AUR

Liderul PSD a respins posibilitatea formării unui guvern alături de AUR.

„Dacă ne-am fi dorit acest lucru, am fi putut să forţăm. Majoritatea PNL-USR PLUS-UDMR este una fragilă în Parlament, stă în 10-20 de voturi. Minorităţile sunt 17 voturi. Dacă ne-am fi dorit de la început, am fi făcut anumite demersuri, să încercăm crearea unei majorităţi cu AUR. Nu am încercat acest lucru”, a spus Ciolacu, potrivit G4Media.

„Eu mi-aş dori să ajungem la putere după ce negociem cu viitorii parteneri un program de guvernare şi priorităţile în care trebuie să se încadreze România şi un Guvern normal”, a precizat Florin Ciolacu.

Liderul PSD mai spune și că nu exclude varianta alegerilor anticipate.

Potrivit Constituției, „moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor”.

Adoptarea moțiunii de cenzură, care duce automat la schimbarea Guvernului, se face cu votul majorității senatorilor și deputaților. Minimum 233 de voturi din totalul de 465 de parlamentari.

Social-democrații dețin 157 de senatori și deputați. AUR plus Diana Șoșoacă – 47 de voturi. Reprezentanții minorităților – 17 voturi. Și în cazul ipotetic în care toată lumea ar susține moțiunea, voturile parlamentarilor din afara arcului guvernamental ar fi insuficiente – 221.

PSD a inițiat deja două moțiuni simple împotriva unor miniștri USR PLUS din Cabinetul Cîțu, ambele fiind respinse prin vot în Parlament

