Regulile UE pentru șoferii profesioniști

Conform reglementărilor UE, șoferii profesioniști pot conduce maximum 9 ore pe zi, cu posibilitatea de a extinde la 10 ore de două ori pe săptămână.

Este obligatorie o pauză de cel puțin 45 de minute după fiecare 4,5 ore de condus.

De asemenea, șoferii trebuie să se odihnească 11 ore pe zi, cu excepția a trei zile pe săptămână, când perioada de odihnă poate fi redusă la 9 ore.

Recomandări pentru șoferii obișnuiți

Psihologul Rechberger recomandă pauze la fiecare două ore de condus, chiar și pentru șoferii obișnuiți:

„O pauză de aproximativ zece minute în care să vă întindeți picioarele, poate să beți o cafea, este optimă. Condusul mai multe ore fără oprire nu este nici sănătos, nici sigur”.

Semne ale scăderii concentrării

Expertul explică primele semne că atenția scade: „Primele indicii sunt că nu mai suntem la fel de atenți la indicatoare. Sau ne întrebăm: Care a fost ultima ieșire? Cu ce viteză am voie să merg aici? Suntem distrași și nu mai percepem conștient traficul”.

Rechberger subliniază că este imposibil să rămânem concentrați ore în șir din motive biologice. De aceea există reguli clare de pauză pentru piloți sau șoferi profesioniști.

După 3-4 ore de condus, ar trebui făcute pauze mai lungi, de aproximativ 30 de minute.

Factori care influențează concentrarea

Capacitatea de a conduce multe ore depinde de vârstă, condiții de trafic și starea individuală. Tinerii pot rezista de obicei mai mult decât vârstnicii. Condusul noaptea sau pe vreme rea este mai solicitant și necesită pauze mai dese.

Riscurile energizantelor

Referitor la băuturile energizante, psihologul avertizează: „Pot ajuta pe termen scurt, dar efectul dispare rapid. Adesea urmează o scădere a performanței. Este mai eficient și mai sigur să opriți într-o parcare, să ascultați muzică liniștită și să aveți un pui de somn de 15 minute”.

Prevenirea adormirii la volan

„Adormirea la volan nu se anunță direct, dar oboseala este un semnal clar de avertizare”, explică Rechberger.

„Când observați că pleoapele devin grele, ochii vă ard sau clipiți mai des, ar trebui să faceți imediat o pauză. Muzica tare sau aerul rece nu pot înlocui o pauză”.

Pericole ale încrederii excesive

Șoferii profesioniști tind să se supraestimeze din cauza rutinei.

„Există mereu rapoarte despre șoferi de camion care citesc ziarul sau curăță ouă în traficul aglomerat. Este extrem de periculos. Rutina nu trebuie confundată cu infailibilitatea”, avertizează Rechberger.

Sfaturi pentru șoferii încrezători

Psihologul subliniază că și cel mai bun șofer trebuie să respecte limitele fizice, cum ar fi distanța de frânare. Principalele cauze ale accidentelor sunt viteza excesivă și folosirea telefonului mobil.

Pregătirea înainte de drum

Rechberger recomandă o autoevaluare sinceră înainte de a porni la drum, pregătirea unei liste de redare pentru menținerea concentrării și planificarea pauzelor.

Pentru cei tentați să folosească telefonul, sugerează plasarea acestuia în portbagaj.

Un caz dezvăluie că mulți conducători auto lucrează sub presiune mare, ignoră perioadele de odihnă și pun în pericol siguranța rutieră: un șofer român de TIR a circulat timp de trei săptămâni fără pauză.





