Polițiștii de pe autostradă au oprit, pe 21 august, un șofer român de TIR care încălcase timpii legali de conducere și de odihnă și depășise de mai multe ori viteza maximă admisă.

Șoferul român de TIR care a condus continuu 21 zile, amendat cu 3.000 euro

Șoferul de 50 de ani se afla la volanul camionului său, venind din Spania pe A2. La înălțimea localității Porta Westfalica, pe direcția către Hanovra, el le-a atras atenția agenților deoarece depășea alte autoturisme, în pofida interdicției de depășire.

La un control, a fost verificat tahograful bărbatului român, iar polițiștii din Germania au făcut o descoperire șocantă.

Potrivit poliției din Bielefeld, șoferul român de TIR a condus timp de trei săptămâni la rând, fără a avea o zi liberă, în perioada între 19 iulie și 8 august.

Românul s-a justificat invocând cerințele firmei spaniole și a declarat că nu voia să-și piardă locul de muncă. Evident, polițiștii nu au acceptat acest argument. Acum, șoferul de TIR a luat o amendă de peste 3.000 de euro.

Oboseala pe autostrăzi, un risc subestimat

„Încălcări ale timpilor de conducere și de odihnă sunt constatate în mod regulat”, a declarat poliția din Bielefeld.

Dar de ce se ajunge mereu la depășirea pauzelor obligatorii și cât de periculos este acest lucru pentru siguranța rutieră pe autostrăzi? Răspunsul se află în condițiile de muncă ale multor șoferi.

Viața trăită în TIR, zilele lungi de muncă și salariile mici fac parte din rutina zilnică a unui șofer profesionist. Mulți șoferi de camion din state terțe, adesea din țările est-europene, își petrec săptămâni sau chiar luni în mașinile lor.

Adesea, zilele lor de muncă durează 13 până la 15 ore, pentru care primesc deseori doar o diurnă de 80 de euro pe zi, a explicat Anna Weirich de la Faire Mobilität. În cele mai multe cazuri, plata pentru ore suplimentare nu există.

Există suspiciunea că timpii de odihnă prevăzuți de reglementările UE sunt respectați adesea doar pe hârtie. În special în ultimii zece ani, presiunea de a ignora pauzele legale a crescut enorm.

Avertismentul poliției germane pentru șoferi

Șoferii povestesc că sunt obligați să înregistreze pauze, deși în realitate lucrează, mai spun sindicaliștii din domeniu. De asemenea, planificările prea strânse ale curselor și timpii de încărcare și descărcare duc la stres suplimentar pentru șoferi.

Presiunea către șoferii de TIR este transmisă de obicei verbal și însoțită de amenințarea cu pierderea locului de muncă, susține purtătorului de cuvânt al sindicatului german Verdi, Richard Rother.

Potrivit experților în domeniu, oboseala se numără printre cele mai mari riscuri pentru siguranța rutieră. Chiar și câteva clipe de „somn de secundă” pot avea consecințe fatale la viteza de pe autostradă. Dimensiunile și masa camioanelor amplifică și mai mult urmările accidentelor.

„La primele semne de oboseală, precum dificultăți în menținerea benzii, trebuie făcută o pauză sau schimbat șoferul, întrucât un accident cauzat de oboseală poate avea consecințe juridice, inclusiv închisoare”, avertizează Poliția din Bielefeld.