Polițiștii de pe autostradă au oprit, pe 21 august, un șofer român de TIR care încălcase timpii legali de conducere și de odihnă și depășise de mai multe ori viteza maximă admisă.

Șoferul român de TIR care a condus continuu 21 zile, amendat cu 3.000 euro

Șoferul de 50 de ani se afla la volanul camionului său, venind din Spania pe A2. La înălțimea localității Porta Westfalica, pe direcția către Hanovra, el le-a atras atenția agenților deoarece depășea alte autoturisme, în pofida interdicției de depășire.

La un control, a fost verificat tahograful bărbatului român, iar polițiștii din Germania au făcut o descoperire șocantă.

Potrivit poliției din Bielefeld, șoferul român de TIR a condus timp de trei săptămâni la rând, fără a avea o zi liberă, în perioada între 19 iulie și 8 august.

Românul s-a justificat invocând cerințele firmei spaniole și a declarat că nu voia să-și piardă locul de muncă. Evident, polițiștii nu au acceptat acest argument. Acum, șoferul de TIR a luat o amendă de peste 3.000 de euro.

Oboseala pe autostrăzi, un risc subestimat

„Încălcări ale timpilor de conducere și de odihnă sunt constatate în mod regulat”, a declarat poliția din Bielefeld.

Dar de ce se ajunge mereu la depășirea pauzelor obligatorii și cât de periculos este acest lucru pentru siguranța rutieră pe autostrăzi? Răspunsul se află în condițiile de muncă ale multor șoferi.

„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”
Recomandări
„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

Viața trăită în TIR, zilele lungi de muncă și salariile mici fac parte din rutina zilnică a unui șofer profesionist. Mulți șoferi de camion din state terțe, adesea din țările est-europene, își petrec săptămâni sau chiar luni în mașinile lor.

Adesea, zilele lor de muncă durează 13 până la 15 ore, pentru care primesc deseori doar o diurnă de 80 de euro pe zi, a explicat Anna Weirich de la Faire Mobilität. În cele mai multe cazuri, plata pentru ore suplimentare nu există.

Există suspiciunea că timpii de odihnă prevăzuți de reglementările UE sunt respectați adesea doar pe hârtie. În special în ultimii zece ani, presiunea de a ignora pauzele legale a crescut enorm.

Avertismentul poliției germane pentru șoferi

Șoferii povestesc că sunt obligați să înregistreze pauze, deși în realitate lucrează, mai spun sindicaliștii din domeniu. De asemenea, planificările prea strânse ale curselor și timpii de încărcare și descărcare duc la stres suplimentar pentru șoferi.

Presiunea către șoferii de TIR este transmisă de obicei verbal și însoțită de amenințarea cu pierderea locului de muncă, susține purtătorului de cuvânt al sindicatului german Verdi, Richard Rother.

Potrivit experților în domeniu, oboseala se numără printre cele mai mari riscuri pentru siguranța rutieră. Chiar și câteva clipe de „somn de secundă” pot avea consecințe fatale la viteza de pe autostradă. Dimensiunile și masa camioanelor amplifică și mai mult urmările accidentelor.

„La primele semne de oboseală, precum dificultăți în menținerea benzii, trebuie făcută o pauză sau schimbat șoferul, întrucât un accident cauzat de oboseală poate avea consecințe juridice, inclusiv închisoare”, avertizează Poliția din Bielefeld.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rușii neagă că au avut drone deasupra Poloniei, dar amenință: „Dacă făceam noi asta, nu mai existați”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Unica.ro
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

România introduce un nou sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES și cine este vizat
Știri România 16:42
România introduce un nou sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES și cine este vizat
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat la volanul unui Mercedes
Știri România 16:34
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat la volanul unui Mercedes
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cum face bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Cere aproape 45 de lei: „Direct de la mine”
Stiri Mondene 16:40
Cum face bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Cere aproape 45 de lei: „Direct de la mine”
Tavi Clonda a împlinit 46 de ani. Gabriela Cristea a publicat imagini rare cu ei, de la începutul relației. „Fetelor, Făt Frumos există pentru fiecare”
Stiri Mondene 16:37
Tavi Clonda a împlinit 46 de ani. Gabriela Cristea a publicat imagini rare cu ei, de la începutul relației. „Fetelor, Făt Frumos există pentru fiecare”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
TVMania.ro
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax.ro
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Halucinant! Cine l-a înjunghiat, de fapt, pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova! Detalii șocante
StirileKanalD.ro
Halucinant! Cine l-a înjunghiat, de fapt, pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova! Detalii șocante
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Sandu Pop, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Aprind o lumânare pentru morții mei și el e acolo, cu lumânarea lui”
KanalD.ro
Sandu Pop, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Aprind o lumânare pentru morții mei și el e acolo, cu lumânarea lui”

Politic

Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan și Mathias Cormann
Politică 15:29
Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan și Mathias Cormann
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice