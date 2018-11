de Cristina Sterian

Psihologul Ionica Popescu nu dă doi bani pe lucrurile materiale. Locuiește într-o garsonieră și obișnuiește să spună că dacă are într-o cămăruță oamenii dragi, cărțile si îndrumarea Maicii Domnului îi este suficient.

A fost abandonată de la naștere într-un orfelinat, însă nu s-a lăsat doborâtă. Îi simți durerea când povestește că a crescut între pereții reci ai unor centre de plasament.

„Copilăria mea a fost o experienţă mai puţin plăcută, iar oamenii care m-au sprijinit mi-au creat un univers la care uneori mă raportez şi acum. Ulterior, am crescut într-un mediu mai puţin favorizant unui climat armonios”, spune Ionica, psiholog clinician specialist cu competențe de psiholog expert.

A făcut liceul la seral, apoi un colegiu de asistență medico-socială și Facultatea de Psihologie, la Universitatea Timișoara, pe care a terminat-o cu media 9,70. A urmat cursurile Institutului de Psihologie Judiciară și a continuat să muncească la un leagăn de copii, reușind să-și deschidă și un cabinet privat de specialitate.

„Nu mi-a fost ușor. Ziua mergeam la liceu, iar noaptea munceam. Atât de mult, că-mi dădea sângele pe gură și pe nas. Munceam ca să am ce mânca și ce îmbrăca, însă durerea și greutățile m-au făcut să lupt și mai tare”.

După opt ani de muncă asiduă, a reușit să pună temelia centrului de sănătate mintală, primul de acest gen din județul Vrancea, unde acordă asistență psihologică unor copii victime ale abuzurilor fizice, psihice, sexuale sau care au fost traumatizați în familie, la școală ori în societate.

„Investiția este integral contribuție proprie. Centrul are însă nevoie stringentă de aparatură medicală psihiatrică de specialitate și de găsirea unei forme de decontare a serviciilor prestate de centru pentru copiii din familii dezorganizate sau pentru cei institutionalizați”, spune psihologul.

„Sacrificiile au fost mari”

Centrul funcționează sub îndrumarea Colegiului Medicilor din Vrancea și va ajuta la diagnosticarea, tratamentul și expertizarea judiciară a copiilor.

„Cel mai greu este să analizezi copilul din perspectiva săvârșirii unor fapte penale!”, consideră Ionica Popescu, care este și expert judiciar.

Psihologul povestește că în centrul abia deschis a investit mult suflet, dar și bani strânși cu multă trudă. A cumpărat mai întâi terenul, iar apoi a ridicat perete cu perete. Când nu i-au mai ajuns banii, s-a împrumutat sau a apelat la oameni cu suflet mare, ca să ridice clădirea care arată acum ca o clinică la standarde înalte.

„Cum am reușit? Prin pragmatism și foarte multă muncă. Sacrificiile au fost mari, cu renunțări la multe. Am împrumutat de la bănci 60.000 de lei, de la persoane fizice 10.000 de lei și am folosit și salariul pe care îl am de la Protecția Copilului și bani obținuți la cabinetul individual”, spune psihologul.

Ea consideră că există un deficit de specialiști în psihiatrie infantilă și că problemele copiilor și adolescenților sunt determinate de lipsa unui model parental și incapacitatea identificării precoce a abuzurilor de diverse forme.

Îi sfătuiește pe părinți să-și facă timp întotdeauna să comunice cu copiii lor, să evite conflictele și să le transmită atenție și iubire: „Numai așa părinții vor putea avea un feedback pozitiv. Brațele parentale să fie mereu deschise”.

Centrul Medical de Psihiatrie Copii și Expertiză Psihiatrică Sf. Maria aflat la Petrești va acorda servicii precum screening pentru identificarea precoce a tulburărilor de dezvoltare a copilului, evaluare psihiatrică, evaluare psihologică și logopedică, dar și consiliere psihologică și educațională, terapie logopedică, dar și grupuri de terapie și dezvoltare personală pentru copii, adolescenți și părinți.

Mamă a unui băiat de 11 ani, Ioana Popescu va colabora cu specialiști care vor avea propriul tarif, iar ea va percepe o sumă modică pentru funcționarea centrului.