Biroul Internațional al Muncii proiectează o rată de creștere de 7% pentru locurile de muncă din acest sector până în anul 2028, o rată mult mai rapidă decât rata de maximum 5%, de creștere proiectată pentru alte profesii.

Acesta este un moment oportun pentru a fi implicat în biotehnologie. Odată cu progresele rapide în diagnosticarea și terapia bolilor, în obținerea de produse agricole cu valoare adaugată, industria biotehnologică a asigurat o creștere puternică a locurilor de muncă la nivel internațional.

Ca tânăr la început de drum, dacă vrei să îți alegi un domeniu cu aplicabilitate în viitor, biotehnologia îți oferă oportunități extraordinare, concepute pentru studenții care își doresc performanțe ridicate.

Biotehnologia contribuie la inovare în domenii precum medicina, agricultura, producția și securitatea alimentelor. Biotehnologia poate ajuta, de asemenea, la rezolvarea unora dintre cele mai stringente probleme de mediu, precum poluarea cu petrol, efectele secundare ale pesticidelor sau apa poluată, contribuind la sănătatea mediului. În prezent circa 5% din combustibilul utilizat pentru transport este obținut prin biotehnologie din biomasa lignocelulozica, plante oleaginoase și deșeuri agroalimentare.

Crezi că ți-ar plăcea?

-Să dezvolți soluții inovatoare pentru sănătatea oamenilor și a animalelor?

-Să lucrezi într-un laborator de cercetare avansată?

-Să știi ce poți cultiva indiferent de sol sau climă?

-Să asiguri comunității tale o hrană sănătoasă?

-Sa aprofundezi studiul biologiei și chimiei?

Cum ajungi să lucrezi în biotehnologie?

1. Alegi Facultatea de Biotehnologii, cu un program fundamental si numeroase oportunități de învățare experimentală în laboratoare moderne.

2. Înveți foarte bine discipline esențiale precum biochimia, microbiologia, biologia moleculara/ingineria genetica.

3. Te înscrii la un internship din timpul facultății pentru o experiență variată.

4. Îți completezi educatia urmând un master în biotehnologii care te pregătesc de la domenii și subdomenii precum siguranța alimentară, tehnologii farmaceutice, protecția mediului, până la a învăța să conduci afaceri în domeniu.

5. Îți asiguri un job într-un domeniu excepțional!

Unde te poți angaja?

• Industria alimentară.

• Companii pentru obținerea de furaje, aditivi alimentari, biopesticide, etc.

• Valorificarea producției vegetale/animale sau a deșeurilor agroindustriale.

• Prelucrarea materiei prime de origine animală prin aplicarea tehnicilor biotehnologice.

• Laboratoare de control al calității și siguranței produselor agro-alimentare.

• Industria farmaceutică.

• Prestigioase institute de cercetare avansată.

• Laboratoare de diagnostic medical-veterinar.

• Laboratoare de control a poluării și calității mediului.

Singura facultate de acest profil din țară, Facultatea de Biotehnologii pregătește ingineri biotehnologi în specializările:

Biotehnologii pentru industria alimentară

Biotehnologii agricole

Biotehnologii medical‐veterinare

Biotehnologiile pentru industria alimentară

Se refera la inovare in tehnologiile clasice de producere a alimentelor, in special prin metode fermentative, cu scopul obtinerii unor produse cu valoare nutritiva ridicata, in deplin respect fata de siguranta consumatorului.

Biotehnologia Agricolă

Cunoscuta si sub denumirea de biotehnologii vegetale, este o zonă a științei agricole care implică utilizarea unor tehnici utile in adaptarea plantelor pentru nevoi specifice, de la asigurarea hranei sanatoase la protectia mediului.

Biotehnologia Medical – Veterinară

Este un domeniu în curs de dezvoltare în care standardele biotehnologiei sunt conectate la procesul de obținere a medicamentelor de uz uman și veterinar. Majoritatea medicamentelor existente pe piața actuală sunt bioformulate, precum anticorpii, produsele cu acid nucleic și vaccinurile.

Pentru toate acestea, înscrie-te ONLINE pe https://biotehnologii.usamv.ro/admitere, până la date de:

· 25 iulie – pentru studii universitare de LICENȚĂ

