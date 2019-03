(publicitate) Am testat un aparat de fitness și în 5 zile viața mea s-a schimbat complet

Eu am fost inspirată de motivarea și experiența doamnei Carmen Brumă – care face sport în mod constant și reușește să aibă un corp de invidiat – și care recomandă programe de fitness în interiorul locuinței tale.

Decizia apoi am luat-o imediat după ce am aflat de beneficiile acestui aparat de la o prietenă. La ea am observat că talia și picioarele au început să se subțieze vizibil, iar secretul ei este Balance Trainer .