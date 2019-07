Ştiri (Publicitate) Cat de importanta este igiena?

Igiena personala, fie ca e vorba despre cea a corpului sau a mainilor, trebuie facuta intr-un mod cat mai riguros. In special cand vine vorba despre maini, trebuie sa ne spalam de fiecare data cand mergem la baie, inainte de masa, dupa ce venim din casa sau dupa ce am manipulat anumite obiecte, ori am umblat cu anumite substante. Sunt anumite domenii in care igiena mainilor trebuie sa fie realizata si mai atent. In aceasta categorie se incadreaza cei care lucreaza in cabinete medicale si spitale, in cabinete veterinare, saloane de infrumusetare sau tatuaje, ori cei care lucreaza cu anumite substante toxice.