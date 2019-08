Atunci cand vine vorba despre tranzactionare asadar, cei care doresc sa se declare traderi profitabili trebuie sa tina cont si de politic.

De ce este politicul important?

Conform celor de la redaktionstest.net politicul este foarte important pe pietele financiare dintr-un singur motiv: incertitudinea inseamna intotdeauna volatilitate.

Atunci cand nu exista o certitudine asupra modului in care evolueaza lucrurile, valutele pot avea miscari majore iar traderii pot profita de pe urma asta sau pot pierde de pe urma asta. Un exemplu foarte clar este perioada alegerilor din SUA, cand toata lumea o dadea castigatoare pe Hillary Clinton, insa rezultatul a fost total neasteptat, iar dolarul a avut o perioada destul de mare de fluctuatii.

In asemenea momente nu conteaza atat de mult ce platforme de tranzactionare sunt folosite sau ce tehnici de investitii, ci doar inspiratia de moment sau cunostintele politice.

Pe langa asta, politicul poate sa controleze partea financiara a lucrurilor, fiind cel care decide investitiile majore de stat. Cum sumele mari de bani sunt cele care pot misca piata financiara, investitiile in companii de stat sau in constructie de autostrazi, fabrici s. a pot sa aiba un puternic impact asupra acesteia.

Ce este mai profitabil? Schimbarea politica sau stabilitatea?

O schimbare inseamna volatilitate foarte mare. Practic, un guvern schimbat sau un presedinte schimbat poate sa duca la modificarea ideologiei si la abordari diferite asupra politicii monetare si fiscale. Acest lucru are o influenta puternica asupra valorii monedei din tara in care are loc schimbarea.

Schimbarea poate sa fie foarte profitabila, insa poate sa fie si extrem de daunatoare.

Stabilitatea, in schimb, este aproape de fiecare data profitabila deoarece nu vine cu niciun fel de surprize si le permite multor traderi sa castige.

Astfel, pe piata Forex este cautata stabilitatea, cel mai adesea.

Pot fi minimizate efectele negative pe care le are politicul asupra Forexului?

Cu siguranta, da. Pentru asta insa, este bine sa se foloseasca instrumente cat mai stabile, cum este platforma Avatrade, sa se cunoasca foarte bine principalele valute si sa se caute investitia in monede care nu prezinta riscul de surprize.

Tocmai de aceea, un trader de succes nu este doar un trader care are toate notiunile de baza in ceea ce priveste economia. Acesta trebuie sa fie mereu la curent cu ceea ce se intampla in lumea politica si sa actioneze in consecinta atunci cand simte ca urmeaza sa fie schimbari.

Sfaturi utile pentru traderii incepatori:

1. Instrumentele de lucru sunt foarte importante. Astfel, platforma cu care se investeste trebuie aleasa cu mare atentie.

2. Informatia este cea mai valoroasa resursa. Fie ca sunt informatii financiare sau politice, acestea pot sa fie secretul unor tranzactii de succes.

Sursa: Seopower.ro



