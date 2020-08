(Publicitate) Ce produse conține gama Alege natural, fără E-uri de la producătorul vasluian Vascar?

Aceasta se pozitioneaza drept o gama pentru gusturi sofisticate si a fost dezvoltata ca urmare a unui studiu intern, care arata ca 83% dintre consumatori isi doresc produse deopotriva delicioase si foarte sanatoase.

Aceasta gama naturala de la Vascar contine urmatoarele tipuri de produse:

– produse rumenite (muschi file, ceafa, salam rumenit, salam de vara, carnati taranesti);

– specialitati de rata Moldova in Bucate (pulpa de rata, piept de rata);

– produsele Moldova in Bucate din gama Horia Virlan (burger 100% antricot de vita, carnaciori de casa, carnaciori de casa picanti, carnati taranesti cu busuioc);

– gama de carne fresh, 100% romaneasca (cotlet de porc cu os, ceafa de porc cu os, carne tocata, snitel din carne de porc);

– gama de mancaruri si ciorbe la conserva Moldova in Bucate (ciorba de vacuta, ciorba de burta, ciorba radauteana, ciorba de fasole, ciorba de pui, ghiveci de legume, fasole cu costita, sarmalute din carne de porc si vita).

Directorul General Vascar, Vlad Ciuburciu, a oferit, intr-un interviu, mai multe detalii despre aceasta linie de produse. „Anul acesta, continuam sa extindem brandul nostru Alege natural, in care prezentam un portofoliu complex de mezeluri si conserve fara E-uri, fara aditivi, doar cu condimente naturale. Suntem printre primii din Romania care au dezvoltat o gama completa de mezeluri fara E-uri si fara aditivi”, a declarat Ciuburciu.

„Cea mai mare pondere, din punct de vedere al vanzarilor, este asigurata de retail-ul modern, completat de reteaua de magazine proprii. Este o nisa, este la inceput, dar exista cerere pentru astfel de produse, retailerii sunt interesati de diversitate. Noi am oferi aceasta oportunitate si am inceput sa fim vizibili la raft cu produsele noastre, sub brandul Moldova in Bucate”, a adaugat Ciuburciu (Vascar).

Cat despre viitor, Directorul General a precizat ca gama „Alege natural, fara E-uri” se va dezvolta in continuare, atat din punctul de vedere al varietatii si inovatiei produselor, cat si tehnologic. „Este dificil sa realizezi un portofoliu complex, avand in vedere ca vorbim despre produse fara E-uri, insa am dezvoltat doua tipuri de salam si, in categoria specialitati, sase produse. Mai avem multe de facut, sunt bugete consistente, incercam sa diversificam atat partea de ambalare, cat si partea de inovatie. Iar inovatia are nevoie de investitii in tehnologii noi”, a conchis Vlad Ciuburciu.

CARTE DE VIZITA VASCAR

– infiintata in 1984, sub numele de Industria Carnii Vaslui;

– devenita Vascar S.A. in 1991;

– privatizata in anul 2000, investitii masive incepand cu anul 2015;

– detine o fabrica (capacitate extinsa de productie), 21 de magazine proprii si are aproximativ 400 de angajati;

– cifra de afaceri: 20,5 milioane de euro in anul 2019, o crestere de 13% fata de anul precedent.

