(Publicitate) Cele mai cautate meserii in viitor

Cele mai multe voci sustin raspicat ca, in viitorul apropiat, majoritatea job-urilor vor fi ”remote” (lucrul de acasa) sau cu un program flexibil, bazat pe productivitatea angajatului mai mult decat pe importanta pontajului. Altfel spus, orice angajat serios, poate petrece doar 4-6 ore la birou, executand aceleasi sarcini ca in programul de 8 ore, fara sa resimta vreun efect asupra salariului incasat.

De cealalta parte, portalurile de job-uri din strainatate mai sustin ca este foarte posibil sa dispara anumite job-uri, dar si sa apara unele despre care inca nu s-au conturat in mintea antreprenorilor, datorita schimbarilor tehnologice, sociale, economice sau legate de protectia mediului inconjurator.

Evident, sunt si job-uri din anumite domenii care nu vor disparea (medic, inginer, etc), doar ca acestea vor trebui sa se adapteze cerintelor mereu in schimbare. Pentru ca viitorul este incert, mai ales pe piata muncii din Romania, in acest articol vom aduce in discutie cateva domenii in care joburile sunt pretuite azi si vor fi, in mod similar, solicitate si pe viitor. Specialistii in joburi de pe Retaillium.ro au pregatit o lista de meserii pe care ar trebui sa le urmeze tinerii.

Iata care sunt acestea:

Job-uri in domeniul sanatatii

Desi robotica si-a facut locul in salile de operatie, tot vor fi necesari chirurgi. De altfel, stresul cotidian si o alimentatie incorecta ne predispun la boli si afectiuni, dar oamenii se si imbolnavesc sau sufera diverse accidente, motiv pentru care oamenii din acest domeniu vor fi ”vanati” – medic, asistent medical, farmacist, terapeut.

Mai putin cunoscut in Romania, job-ul de ”psihoterapeut erskine” le asigura specialistilor un castig de peste 1000 de euro lunar. Practic, ei sunt specialistii care determina aparitia unei suite de problemele emotionale generale – de la crize existentiale, la probleme de cuplu si multe altele, cauzate de ritmul trepidant al vietii. In continuare angajarile in domeniul faramacie/sanatate sunt la mare cautare.

Tehnologia si IT-ul vot duce la crearea de noi job-uri

In fiecare an, tehnologia schimba modul in care comunicam si traim. Daca pana acum cateva decenii nu existau smartphone-uri sau smartwatch-uri cu aplicatii de sanatate, in ziua de azi progresul tehnologic va avea nevoie, permanenta, de programatori, specialisti in securitate cibernetica, administratori de infrastructura IT, developeri de aplicatii etc.

Afacerile globale au nevoie de specialisti in drept international

Se stie ca tot mai multe companii isi desfasoara activitatea in varii tari, motiv pentru care, pentru a rezista pe piata, au nevoie de specialisti in drept international si comert, care sa cunoasca codurile fiscale si numeroase regulamentele fara de care activitatea nu poate fi realizata.

Job-uri de specialisti in energia alternativa

Business-urile dezvoltate in jurul energiilor alternative creeaza o multime de locuri de munca pentru absolventi. Fiind un domeniu in plina dezvoltare, desi consumul de petrol si gaze nu va disparea prea curand, grija pentru protectia mediului va crea o multime de locuri de munca pentru oameni de stiinta, specialisti in marketing, ingineri, mecanici priceputi.

Specialisti in marketing

Competitia acerba dintre companiile care ofera produse sau servicii si nevoia de a evolua si de a se pastra in gratia clientilor vor face ca marketing-ul sa fie un domeniu ce va avea nevoie permanenta de specialisti. Pentru a lucra in marketing, candidatul va trebui sa urmeze studii de specialitate si sa isi foloseasca la maximum creativitatea.

Content Writer

Cererea pentru crearea de articole online, pe bloguri sau publicatii tiparite este in continua crestere, motiv pentru care viitorul suna bine pentru creatorii de continut. Desi pentru un asemenea job nu sunt necesare anumite studii, un editor de continut trebuie sa fie creativ, original si sa aiba cunostinte temeinice de limba romana sau alte limbi straine.

Analist financiar

Pe masura ce viitorul financiar devine tot mai impredictibil, vor fi necesare tot mai multe persoane care sa ocupe astfel de locuri de munca. Cei mai multi oameni care lucreaza in aceasta industrie au absolvit cursuri economice, unii dintre ei sunt chiar absolventi de MBA.