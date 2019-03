(Publicitate) Coloreaza-ti biroul cu modele de fiset metalic cu usi rosii, galbene sau albastre!

Totusi, pentru a nu ingreuna activitatea zilnica a companiei, aceste documente trebuie tinute separat si nu pe birouri sau in sertare. In acest sens, cea mai buna alegere este un fiset metalic, un dulap special conceput pentru bibliorafturi. Acestea sunt foarte practice, vin in diverse forme si compartimentari, iar pretul lor este accesibil raportat la capacitatea lor si durata indelungata de viata.

Majoritatea modelelor de fiset metalic sunt gri, fapt care le ajuta sa se integreze in orice spatiu, insa aceste nuante nu le prea fac sa iasa in evidenta. Totusi, un furnizor profesionist, precum OfficeClass, magazinul online de papetarie, birotica si mobilier de birou nr 1 din Romania, are in oferta sa si cateva modele de fiset metalic cu usi colorate.

Usile colorate ale acestor modele de fiset metalic ajuta la crearea unui mediu de lucru placut si vesel, avand asadar un important rol estetic si de design. In plus, ele fac mult mai usoara arhivarea si gasirea unui anumit document, intrucat dulapul „rosu” poate fi folosit, spre exemplu, pentru contractele de munca, cel „galben” pentru contractele de achizitii, iar cel „albastru” – pentru alte documente.

Iata in continuare ce fisete metalice colorate gasesti in oferta OfficeClass:

Fiset metalic cu 4 rafturi AP 60

– dimensiuni: 600 x 400 x 1.800 milimetri;

– culoare corp: gri (RAL 7035);

– usi disponibile in urmatoarele culori: albastru (RAL 5017), galben (RAL 1018), portocaliu (RAL 2009), rosu (RAL 3000), verde (RAL 6000);

– greutate (gol): 29 de kilograme;

– dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, care pot sustine 40 de kilograme fiecare;

– sistem de inchidere cu 2 chei, maner prevazut cu gaura pentru lacat;

Fiset metalic cu 4 rafturi AP 80

– dimensiuni: 800 x 400 x 1.800 milimetri;

– culoare corp: gri;

– usi disponibile in urmatoarele culori: albastru, galben, portocaliu, rosu, verde;

– greutate (gol): 39 de kilograme;

– dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, care pot sustine 40 de kilograme fiecare;

– tratat cu vopsea acrilica ignifuga, cu rezistenta ridicata la coroziune.

Ambele modele de fiset metalic descrise mai sus beneficiaza de o garantie de 24 de luni si iti vor fi livrate direct asamblate. La cerere, ele pot fi echipate cu: protectii anticoroziune din plastic pentru picioare, kit picioare reglabile, soclu, diferite tipuri de inchideri, cheie Master (care ofera posibilitatea deschiderii tuturor usilor), usi din HPL de grosime 8 milimetri si usi din MDF de grosime 18 milimetri.

Aceste doua modele de fiset metalic sunt certificate UNI si rezista la: lichide reci, caldura umeda/uscata, reflexia luminii, lovire, abraziune, coroziune, zgariere si schimbari de temperatura.