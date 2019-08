In ziua de astazi insa, covorul a ajuns sa fie un obiect destul de comun, pe care il regasim atat in case, cat si in zona de business. In magazinele de specialitate se pot gasi covoare atat pentru design-ul interior al caselor si apartamentelor, cat si covoare profesionale, dedicate diferitelor domenii de activitate: cladiri de birouri, companii, institutii de stat, restaurantele si hotelurile. Toate aceste domenii de activitate se intrec prin achizitionarea unor covoare profesionale care sa impresioneze pe cei care calca pragul locatiilor respective.

Orice afacere care se respecta, nu numai ca trebuie sa ofere clientilor servicii sau produse de calitate si seriozitate in fiecare actiune pe care o intreprinde, ci mai mult decat atat, trebuie sa isi intretina o imagine pe masura afacerii pe care o promoveaza. Nicio afacere nu va fi respectata de parteneri, colaboratori sau clienti daca in momentul in care ii primeste la sediul firmei, acestia sunt intampinati intr-un decor ce lasa de dorit prin mizerie, mobilier si alte elemente. Covoarele profesionale au o mare importanta in mediul de business si se recomanda sa fie achiztionate de la magazinele de specialitate.

Aceste covoare sunt deosebite si realizate pentru a fi mult mai rezistente fata de cele folosite in case si apartamente. Sunt realizate din fire de nylon, poliamida sau polipropilena, lucru care le face extrem de practice. Ele se monteaza usor, iar partea interioara, care se pune pe podea, este realizata din din vinil sau cauciuc si astfel, aderenta covoarelor profesionale este potrivita pentru orice tip de suprafata, neexistand riscul de sa se deplasa. Curatarea lor se face extrem de usor, putand fi chiar si spalate fara a exista riscul de a intra la apa sau de a-si pierde culoarea.

Daca detii un business si ai nevoie de covorase interior poti apela la magazinele covoare-profesionale.ro by Sanito sau direct pe site-ul magazinului Sanito. Pe cele doua site-uri sunt disponibile covoare intr-o gama variata de culori si texturi, in functie de modul de utilizare al acestora.

De exemplu, pentru restaurante si hoteluri trebuie sa te orientezi catre covoare HORECA.

Mai mult decat atat, vei gasi si alte modele de astfel de covoare si pentru alte tipuri de afaceri, chiar si din industrie, sau domeniul medical, ori pentru salile de sport si fitness profesioniste. Poti alege covorase specifice pentru spatiile de birou, dar si produse recomandate pentru exteriorul unei cladiri.

Mai mult decat atat, poti alege sa iti personalizezi covoarele de interior cu logo-ul firmei, astfel incat sa iti pui amprenta personala asupra acestora.

O alta categorie de covoare care este mai putin cunoscuta, dar care merita sa fie mentionata este gama de covorase dezinfectante, care sunt recomandate pentru multitudinea de zone industriale, zone din segmentul alimentar, medical, deoarece ele sunt cele care asigura o igienizare profesionala a spatiilor si o curatenie de lunga durata.

Alegerea covorului profesional potrivit pentru tipul de activitate desfasurat poate sa faca diferenta si ajuta la crearea unei imagini pozitive asupra spatiului in care este utilizat. De aceea, este recomandat sa se foloseasca produse profesionale, care sa fie alese cu grija, cu ajutorul unor profesionisti.



