Cum eviti amenzile pentru nedepunerea declaratiei de mediu

Una din zonele principale vizate o reprezinta deseurile. Scopul reglementarilor pe aceasta zona este de imbunatatire a calitatii mediului si scadere a volumului de deseuri generate. De exemplu, orice operator comercial, producator sau importator, care aduce pe piata produse ambalate, cum ar fi cutii de carton, PET-uri, ambalaje din aluminiu, s.a.m.d. trebuie sa respecte dispozitiile Legii nr. 249/2015 privind metodele de gestionare a ambalajelor, varianta actualizata a OUG 196/2005 care vizeaza Fondul de mediu, precum si OUG 50/2019 care vine in completarea cadrului legislativ mentionat anterior.

Instrumental pentru punerea in practica a acestei initiative a fost introducerea obligativitatii depunerii declaratiei de mediu. Agentii economici vizati trebuie sa depuna regulat la AFM (Administratia Fondului de Mediu) declaratia de mediu prin care raporteaza evidenta deseurilor gestionate de ei din comert. Declaratiile de mediu trebuie completata de societatea comerciala atat pentru activitatea proprie, precum si a tuturor sucursalelor si punctelor de lucru. Declaratia AFM trebuie sa includa informatii despre volumul de ambalaje si deseuri generate.

Pentru orice agent economic nou, in lipsa experientei pe aceasta zona, completarea corecta si completa presupune un efort in plus de administrare. Frecventa lunara solicitata prin lege pentru multe activitati desfasurate, face lucrurile cu atat mai dificile, mai ales daca tocmai esti la inceput de drum ca antreprenor. Firmele de consultanta de mediu vin in intampinarea agentilor comerciali, aducand o diferenta semnificativa. Ele te pot scuti de efortul intocmirii acestor declaratii AFM, asumandu-si responsabilitatea pentru actele intocmite. In plus, legislatia in vigoare include tinte obligatorii de reciclare a deseurilor, iar o firma specializata iti va face viata mai usoara ocupandu-se si de colectarea efectiva a deseurilor.

Recomandări Un bărbat declarat de SRI ”pericol la siguranța națională a României” apare alături de Gelu Olteanu și de Vanessa Youness!

Astfel ca in situatia unui control desfasurat de AFM sau Garda de Mediu, poti fi sigur ca declaratia de mediu, taxele achitate, precum si tintele de reciclare, sunt conforme cu cerintele legale si, prin urmare, orice amenda poate fi evitata.

Tipuri de amenzi pentru declaratia de mediu

Amenzile legate de declaratiie de mediu pot viza mai multe arii:

nedepunerea la timp a declaratiei AFM

Acest tip de contraventie duce la amenzi intre 2.000 si 2.500 RON.

neplata la termen a obligatiilor fiscale care decurg din declaratii

neafisarea in loc vizibil a ecotaxei in scopul informarii consumatorului

Amenda in acest caz variaza intre 2.000 si 2.500 RON

neconformitatea actelor mentinute de societatea comerciala cu cerintele legale in vigoare sau cu declaratiile deja depuse

neconformitatea situatiei deseurilor declarate cu valorile reale constate de reprezentantii AFM sau ai Garzii de Mediu

Recomandări Cât de ușor cad copiii pradă drogurilor legale. Crăciunul lui Cristi

In cazul sumelor datorate statului, fie in urma cazurilor de neplata sau a celor de neconformitate intre situatiile declarate si cele reale, statul roman aplica la valoarea principala o serie de dobanzi, penalitati de intarziere, precum si penalitati de nedeclarare, dupa cum urmeaza: 0,02% dobanda si 0,01% penalitate de intarziere per zi intarziere.

Valoarea amenzilor pentru toate categoriile de contraventii se stabileste de reprezentantii AFM.

Oricare dintre aceste amenzi iti pot aduce o serie de neplaceri financiare, putand impacta semnificativ bugetul firmei tale. Pentru a te asigura ca toate aceste posibile probleme nu planeaza asupra afacerii tale, este recomandat sa apelezi la o firma de consultanta de mediu specializata, care iti va oferi toate serviciile necesare pentru a evita astfel de amenzi.

Recomandări Verdict definitiv în dosarul traficanților de copii din Țăndărei

Ce reprezinta declaratia de mediu

Declaratia de mediu se prezinta sub forma unui formular, care trebuie depus de agentii comerciali la AFM, insa in functie de situatie si de persoane fizice. Taxele platite ulterior ca rezultat al declaratiilor depuse se constituie ca venit pentru Agentia Fondului de Mediu.

Declaratia AFM poate fi depusa in format fizic, pe hartie, sau prin intermediul solutiei informatice implementate si puse la dispozitia publicului de catre AFM.

Formularul se intocmeste luand in considerare urmatoarele puncte:

contributia din venituri realizate prin vanzarea deseurilor feroase si neferoase

taxe de folosire a unor terenuri noi achizitionate cu destinatia de depozitare a deseurilor valorificabile

contributia rezultata din nerealizarea tintelor de valorificare cu recuperare de energie in cazul deseurilor de ambalaje

contributia datorata pentru volumul de masa lemnoasa exploatata

contributia corespunzatoare valorii substantelor declarate periculoase pentru mediu

contributia datorata in cazul neatingerii tintei de diminuare a deseurilor municipale si asimilabile

ecotaxa aferenta sacoselor

taxa asociata anvelopelor

Acestea sunt principalele repere necesare la intocmirea declaratiei AFM.

Subiectul este insa destul de complex si stufos, cu specificitati are vizeaza atat continutul conform al documentului, precum si termenele diferite de depunere in functie de tipologia activitatii comerciale.

Specialistii din cadrul unei firme de consultanta de mediu va stau insa la dispozitie in orice moment, pentru a va ajuta sa navigati cu usurinta acest hatis birocratic.

GSP.RO Fosta mare iubire a lui Ion Țiriac a descris România în cinci cuvinte. Sophie (cu origini franceze și egiptene) e femeia cu care Ion Țiriac are doi copii și cu care a fost 9 ani

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2019. Capricornii le dau peste cap planurile celor dragi