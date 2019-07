Si cum orice problema vine si cu o solutie, exista firme specializate in servicii profesionale de hidrosablare beton sau de impermeabilizarea acestuia, astfel incat sa ii prelugesti durata de viata. Altfel spus, betonul poate crapa si daca nu locuiesti in zone cu risc seismic sau trafic intens, datorita coroziunii, care afecteaza calitatea cimentului in timp.



De si mai multe ori, betonul crapa atat in faza de constructie, mai ales din cauza nedeterminarii corecte a raportului de apa/ciment utilizat. Altfel spus, ca betonul sa reziste in timp, atat in fata intemperiilor, cat si a altor factori mecanici trebuie respectata hidroliza, respectiv mentinerea betonului umed cel putin 7 zile de la turnare, pentru a preveni fisurarea.

Solutii pentru a preveni coroziunea si netezirea betonului

Printre cele mai comune solutii de prevenire a coroziunii si netezirea betonului se numara:



Impermeabilizarea

In cazul serviciului de impermeabilizare beton, firmele specializate vin cu solutiile potrivite de prevenire sau rezolvare a problemelor provocate de umezeala si infiltratii de apa in structurile de din beton si zidarie, mai ales ca prevenirea este mult mai ieftina pe termen lung.



Desi sunt trainice, atat betonul, cat si caramizile sunt sensibile la umezeala, din cauza structurii lor poroase. In acest caz, echipa de specialisti de la Sablam-tot.ro vine cu o analiza corecta a problemei, astfel incat sa ofere clientilor o solutie rapida si potrivita nevoilor lor.



Gratie produselor de inalta calitate si sigure pentru mediu, testate riguros de catre institute de testare calificate, documentate si certificate, procesul de impermeabilizare beton se poate aplica si pentru: fatade, acoperisuri, garaje, etaje, rezervoare, pivnite, fundatii etc.

Sablare beton

In cazul betonului, se pot recurge la mai multe tehnici de sablare, insa cea mai comuna este cea cu nisip, atat datorita preturilor scazute, cat si a proprietatilor abrazive pe care nisipul le are. In aceasta procedura, nisipul este folosit pentru a netezi, finisa sau curata suprafetele, prin propulsarea de particule abrazive, direct pe suprafata obiectelor, la viteze foarte mari.



Cu ajutorul unor compresoare de mare putere, echipa de specialisti proiecteaza granulele pe suprafete variate, de la mai dure pana la cele mai delicate (lemn, sticla, marmura, piatra, similipiatra, caramida, beton, structuri metalice), atat in spatii externe cat si interne.



In afara de sablarea cu nisip, se mai poate opta si pentru folosirea altor materiale abrazive, precum nisipul de sticla, piatra ponce, silicon, bile de otel, oxid de aluminiu, porumb, sticla sfaramata, margele de sticla.



Sablarea cu nisip a fost folosita, pentru prima data, in America, in jurul anului 1870, iar astazi reprezinta o tehnica de restaurare eficienta in cazul cladirilor aministrative, a monumentelor istorice sau chiar in diferite domenii industriale (ex. auto, navala, restaurari, constructii, graffiti, industria producatoare: turnatorii, petroliera, etc).

