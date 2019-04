(Publicitate) De ce este continutul un factor atat de important in activitatea de optimizare SEO off-page?

Operatiunile de optimizare SEO se impart in doua mari directii: actiuni on-page si actiuni off-page. Cele on-page reprezinta totalitatea modificarilor efectuate asupra site-ului propriu, de la alegerea cuvintelor cheie, link-uri interne, crearea de meta-titluri si meta-descrieri pana la heading-urile, tag-uri de titlu, crearea de continut pentru blog si alt tag-uri (pentru imagini). Optimizarea off-page, asupra careia ne vom concentra in acest articol, presupune crearea unui profil solid de backlink-uri, cunoscute si sub numele de linkuri externe, sau inbound links.

Optimizarea SEO off-page se realizeaza prin crearea de continut optimizat pe cuvintele cheie vizate, sub forma de comunicate de presa si advertoriale care urmeaza sa fie publicate pe site-uri alese conform unei strategii bine puse la punct. In functie de specificul business-ului tau, agentia la care ai apelat pentru servicii SEO va alege site-uri cu autoritate si un grad de relevanta corespunzator, pe care va publica un continut de calitate, original, interesant si util pentru publicul tau tinta.

Cum trebuie sa arate continutul creat in cadrul activitatii de optimizare SEO off-page?

Pentru o strategie de optimizare SEO off-page de calitate, agentia de marketing online trebuie sa tina seama de cativa factori importanti. In primul rand, site-urile alese pentru a trimite backlink-uri trebuie sa aiba o autoritate mare (Domain Authority), de preferat mai mare decat a site-ului business-ului tau. D.A.-ul poate fi verificat cu usurinta, folosind diverse tool-uri online, precum MOZ, SEOReviewTools.com sau SmallSEOTools.com.

In al doilea rand, continutul creat pentru a „gazdui” backlink-ul catre site-ul business-ului tau trebuie sa fie unic si adaptat continutului respectivului site, astfel incat sa se incadreze cat mai natural in peisaj. O strategie solida de optimizare SEO off-page va tine cont inclusiv daca site-ul care trimite backlink-ul foloseste diacritice si isi va adapta continutul in consecinta.

Atat timp cat site-ul business-ului tau este bine pus la punct, in urma unei optimizari SEO on-page ca la carte, cel mai important aspect de care trebuie sa te ingrijesti in continuare il reprezinta crearea de continut de calitate. Un astfel de continut este important din cel putin doua puncte de vedere:

– pentru Google, care „observa” ca business-ul tau online primeste referinte importante de pe site-uri puternice si relevante pentru domeniul tau de activitate; astfel, motorul de cautare realizeaza un transfer de autoritate de la site-ul respectiv catre site-ul tau;

– pentru utilizatori, care citesc un articol interesant si relevant pentru ei si, foarte probabil, vor accesa link-ul care trimite catre site-ul tau, avand o experienta de navigare placuta (unul dintre cele mai importante criterii luate in considerare de Google in SERP).

Desi este o activitate destul de consumatoare de timp in cadrul procesului de optimizare SEO, crearea de continut este de departe una din cele mai importante metode de a mentine site-ul business-ului tau in topul rezultatelor Google, pentru o perioada indelungata. De ce? Explicatia este simpla: indiferent cat de bine ar fi optimizat on-page, un site nou nu se va putea „bate” niciodata cu unul care are un profil solid de backlinkuri de calitate, provenite de pe site-uri cu o autoritate mare.

Poti privi lucrurile in felul urmator: o constructie cu o fundatie solida este mult mai durabila decat un turn foarte inalt, fara o structura de rezistenta si construit pe nisipuri miscatoare. In plus, constructiile solide raman in picioare chiar si dupa „cutremure”, asa cum pot fi privite schimbarile de algoritmi ai lui Google.