(Publicitate) Dr. Delbani a lansat primul episod IGTV din seria Beauty Topics alături de Theo Rose și Cosmina Păsărin

La fiecare sfârșit de lună, în ultima duminică a fiecarei luni, pe contul de Instagram al doctorului Delbani, începând cu ora 12:00, vor putea fi urmărite noi filmulețe ce aduc în atenția dumeavoastră subiecte de interes general ce țin de aria intervențiilor de înfrumusețare.

Medicina estetică este creată pentru a ne ajuta să arătăm mai tineri odată cu înaintarea în vârstă, atunci când încep să apară din ce în ce mai multe imperfecțiuni. Însă îți poți dori o schimbare și dacă ești tânăr și nu identifici vreo problemă la ține. Intervențiile estetice sunt făcute pentru cei care își doresc să ajungă la cea mai bună versiune a lor!

Dr. Delbani, specialist în chirurgia plastică și reconstructivă, oferă informații despre diferite tehnici avansate de remodelare corporală ce se pot deosebi de metodele din trecut și care aduc rezultate excepționale.

Intervenții estetice și chirurgicale, în funcție de vârstă

În primul episod, Dr. Delbani alături de Cosmina Păsărin și invitata de seamă, Theo Rose, au abordat o discuție despre intervențiile estetice și chirurgicale la diferite vârste.

Dezbaterea se îndreaptă în primă fază către categoria de vârstă 20 de ani, moment al vieții când tenul are vitalitate, iar corpul nu prezintă imperfecțiuni. Dr. Delbani este adeptul transformărilor cât mai naturale și recomandă prudență în folosirea diverselor metode de înfrumusețare la această vârstă, întrucât nu este foarte mare nevoie de schimbări: “Nu putem folosi tratamente complexe cu botox pentru vârste atât de mici, dar evident putem folosi tratamente pentru augumentarea buzelor sau fillere avansate, dar să meargă și cu fizionomia feței, să nu exagerăm cu nimic. Cantitățile tebuie să fie calculate, cât mai puține și cât mai naturale”, ne informează medicul estetician.

Recomandări Enigma vaccinării anti-COVID în Israel: cum a reușit guvernul lui Netanyahu să cumpere un număr așa de mare de doze într-un timp atât de scurt

Invitata specială, Theo Rose, este cea care ne mărturisește că nu a apelat până la vârsta de 23 de ani la nicio intervenție de înfrumusețare, însă are grijă în permanență de piela și de corpul său: “Îmi place să-mi îngrijesc tenul, îmi place să mă informez și să aflu multe lucruri. Eu spun sincer, l-am testat pe domnul doctor. Înainte să vin eu să îmi fac ceva, am dus-o pe mama! (..) Am avut rezultate excepționale! După intervenția domnului doctor am fost să o iau pe mama și am avut un șoc! Mama e luminoasă, jur, mama a întinerit!”.

Mama lui Theo Rose s-a confruntat de mulți ani cu cearcăne adânci colorate, iar după ce s-a lăsat cu încredere pe mâinile doctorului Delbani a reușit să scape de ele: “Cu vârsta avansată, aceste șănțulețe se formează și devin mai adânci și atunci, prin proceduri minim invazive folosim un acid special pentru cearcăne, care face doar umplere și, așa cum a spus și Theo, devine fața mai luminoasă”, declară dr. Delbani.

Recomandări Scandalurile ridicole care arată ce popor epuizat suntem: Revelionul la TVR și TikTok-ul. Mai bine să închidem tot!

Atunci când vorbim de intervenții chirurgicale la diferite vârste există trenduri pe care majoritatea le urmează, astfel că: “pentru vârsta de 20-30 de ani folosim foarte multe fillere, adică facem augumentarea buzelor, pomeților, conturarea mandibulei, iar după vârsta de 30-40 de ani începem mai mult cu botox, fire de tracțiune și așa mai departe”, ne informează Dr. Delbani.

Specialistul mărturisește că una dintre cele mai frecvente operații cerute la vârsta de 30 de ani este cea de implant mamar.

În cabinetul Dr. Delbani, pacientul va fi informat asupra beneficiilor și riscurilor intervenției chirurgicale stabilite, asupra procedeului operator, precum și asupra metodelor alternative de tratament. Fiecare persoană care va alege să se lase pe mâna unui profesionist ca Dr. Delbani va avea posibilitatea să pună întrebări și să discute deschis despre intervenția dorită astfel încât să se ajungă la o concluzie realistă în ceea ce privește schimbarea.

“Trendurile ne fac să ne asemănăm mai mult de cât e cazul. De asta trebuie să-i ascultăm pe cei care sunt specialiști. Eu am văzut cum lucrează domnul doctor. Vine și îți spune, te consulți cu dumnealui înainte și îți zice «Uite, e nevoie de foarte puțin! »”, spune Theo Rose, în urmă experienței pe care a avut-o mama sa în cabinetul Dr. Delbani.

Recomandări Ce fac animalele salvate de Crăciun? La un adăpost de lângă Calafat, sute de necuvântătoare abuzate sau părăsite trăiesc a doua viaţă

Când vine vorba de intervențiile estetice, dr. Delbani lucrează pe principiul: “Cât mai natural și cât mai frumos!”

Dr. Delbani lucrează cu cantități calculate, la un interval de timp distanță față de procedura inițială, pentru a obține un rezultat cât mai natural și frumos. De asemenea, Theo Rose sfătuiește tinerele apropiate de vârsta sa să fie cumpătate când vine vorba de micile schimbări și să asculte sugestiile doctorilor specialiști.

Dr.Delbani lucrează în București, unde are numeroși pacienți, mulți dintre aceștia fiind fideli profesionalismului cu care medicul își execută lucrările estetice. Doctorul lucrează în cabinetul situat in Strada Jiului Nr.131, Sector 1, București. De asemena poate fi contactat la numărul de telefon +40 756 039 509 sau pe adresa [email protected]

Mai multe detalii despre alte intervențiile pe care le puteți face la Dr. Delbani, cât și despre tarife gășiți aici: https://www.drdelbani.ro/tarife



PARTENERI - GSP.RO Soțul Serenei Williams, atac grosolan la Ion Țiriac: „Fetița mea de 3 ani are mai multe Grand Slam-uri decât...

PARTENERI - PLAYTECH O asistentă a murit după ce s-a vaccinat anti-covid. Momente tragice, cum s-a întâmplat totul

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2021. Fecioarele sunt foarte reținute în sentimente și se consideră foarte cumpătate

Știrileprotv.ro Xi Jinping a ordonat armatei Chinei să fie gata de război „în orice secundă”

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere