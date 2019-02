(Publicitate) Fațada – cartea de vizită a casei tale. Inspiră-te din modele luxuriante!

Fațadele din sticlă, esența designului futurist

Dacă vrei să obții un look spectaculos al propriei locuințe, fațadele din sticlă reprezintă cea mai potrivită alegere. Sticla este un tip de finisaj pe care îl întâlnim, deseori, în amenajările moderne și ultramoderne, fiind un material scump, ce dă senzația unei locații opulente. Dincolo de designul fabulos, sticla oferă și alte avantaje, prezentând o mare valoare practică. Componentele din sticlă pot fi utilizate pe verticală, pe orizontală, pe planuri înclinate, aspecte ce o transformă în opțiunea ideală pentru plafoane și terase. Prețurile fațadelor din sticlă sunt, însă, destul de piperate.

Fațadele din tencuială decorativă, alegerea versatilă

Cea mai practică metodă de a transforma exteriorul casei în funcție de dorințele și de personalitatea ta este tencuiala decorativă. Aceasta este o variantă care are un plus la capitolul versatilitate și care este, totodată, mult mai accesibilă comparativ cu fațadele din sticlă, de exemplu. Tencuiala decorativă este foarte ușor de aplicat, este rezistentă în timp și, în plus, este disponibilă într-o varietate de culori și de modele. Astfel, cu o investiție medie poți obține un design fascinant pentru exteriorul casei tale.

Fațadele din piatră naturală, pentru construcții elegante

Fațadele din piatră naturală nu sunt un trend modern, ci unul atemporal. Piatra naturală este un finisaj cu o rezistență aparte, care conferă oricărei construcții o alură elegantă. Deși piatra naturală are un preț mai ridicat comparativ cu alte tipuri de finisaje, designul său este unul cu totul și cu totul special. În categoria fațadelor din piatră naturală intră cele realizate din marmură(opțiunea clasică, extrem de rafinată), granit (o alegere ultramodernă și excentrică) și ardezie (ideal pentru designul fațadelor urbane).

Stilul arhitectural al casei, codul cromatic și bugetul disponibil sunt câteva dintre criteriile relevante în alegerea tipului de fațadă pentru casa ta. Pentru a face cea mai potrivită alegere, ia în calcul și proprietățile și caracteristicile funcționale pe care le are fiecare material care poate fi folosit pentru realizarea fațadelor.