Soferii BMW sunt ceva special, un grup aparte. Sa lamurim mai intai ceva clar, nu toti fac parte inca din acest grup. Sunt anumite caracteristici care ii diferentiaza pe adevaratii soferi de BMW, de cei care cumpara o astfel de masina doar asa, de dragul de a avea una. Brandul BMW s-a mandrit cu furnizarea de vehicule de calitate inca de la introducerea lor, in 1916. A detine unul nu este ca si cum ai detine orice alta marca, pentru ca societatea asteapta mai mult de la dvs.

Un avantaj care vine cu detinerea unui BMW este testarea limitelor sale in toate conditiile posibile. Acest lucru are sens, deoarece studiile au aratat ca proprietarii de BMW din toata lumea sunt susceptibili de a incalca putin mai mult regulile de circulatie. Cercetarile au aratat ca datorita calitatii masinilor lor, in timp, dezvolta aceasta tendinta de a testa cat de repede pot merge aceste masini germane. Mai mult, un alt fapt care poate fi folosit pentru a exemplifica acest comportament este statutul proprietarilor, care in majoritatea cazurilor ii include pe cei bogati si faimosi. Si dupa cum stiti, regulile nu se aplica lor. Insa, indiferent de publicitatea negativa, soferii BMW, in general, sunt soferi buni. Este foarte rar sa intalniti un sofer BMW care nu este capabil sa isi conduca bine masina. Majoritatea proprietarilor BMW se considera soferi profesionisti si, prin urmare, rar sunt implicati in accidente. Deci, data viitoare cand un BMW trece pe langa dvs, doar zambiti, pentru ca totul va fi bine.

Nu exista nicio indoiala ca un BMW arata mai bine decat masinile produse pe plaiurile mioritice. Acesta este deja un brand consacrat si designerii care creaza automobilele sunt cei mai buni.

Un lucru obisnuit in ceea ce priveste proprietarii BMW este faptul ca sunt mereu la curent cu tot ce se intampla in lumea automobilismului. Tesla tocmai a lansat o noua linie de masini electrice? Un proprietar BMW stie deja acest lucru. Masinile sunt viata lor si incearca sa cunoasca absolut totul despre ele, de la noutati din lumea automobilistica, pana la ultimele accesorii aparute pe piata.

BMW si-a facut un nume pentru ca ofera confortul si luxul maxim in orice vehicul. Majoritatea soferilor BMW s-au obisnuit cu acest sentiment si nu doresc sa se urce la volanul oricarei alte masini, in afara de un BMW. Indiferent despre ce model vorbim, niciun sofer BMW nu s-ar opune placerii de a urca intr-una.



