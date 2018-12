Sfaturile Gabrielei Cristea pentru a reuși în viață. "Când am stat acasă ca boul pe coadă n-am...

Din dorinta de a deveni posesori ai unui smartphone cat mai performant, uitam de faptul ca acesta are nevoie de o protectie corespunzatoare pentru a putea fi functional o perioada cat mai indelungata de timp. Aceasta este una dintre cauzele pentru care nu ne putem bucura prea mult timp de telefoanele inteligente si suntem nevoiti sa facem noi investitii intr-un timp destul de scurt. Totusi, situatia financiara a celor mai multi dintre romani nu permite efectuarea unor astfel de investitii periodic, astfel ca o mica cheltuiala in plus pentru husa de protectie devine absolut necesara.