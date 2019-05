(Publicitate) O afacere de succes pe piata tehnicii de supraveghere discreta

Pentru a atinge performanta intr-un asemenea domeniu, deloc usor, e nevoie de profesionisti. Smartech Security Solutions e compania care poseda acea sclipire de ingeniozitate de care e nevoie pentru a cuceri un „spatiu” destinat maestrilor unei tehnici pe cat de misterioasa (atractiva indeosebi datorita scriitorilor si scenaristilor care s-au focalizat pe deplin asupra ei), pe atat de solicitata ca afacere.

Gadgeturile sunt, dupa cum spun analistii, mai accesibile publicului larg acum mai mult decat oricand. Iar uneori filmele de actiune sunt folosite pe post de rampa de lansare a unor asemenea gadgeturi. Si nu vorbim numai despre deja arhicunoscutele „jucarii de spionat” din James Bond.

Vorbim si despre faptul ca, aparatura de spionaj – acea tehnica de supraveghere discreta care incita curiozitatea si interesul multora, e departe de a se baza doar pe simple gadgeturi. Da, e adevarat ca asemenea dotari tehnice au asaltat filmele de actiune, dar si mai important este ca si in realitate au facut acest lucru.

Cei mai multi clienti multumiti

O asemenea tehnica nu mai e un subiect de discutie de tip tabu. A ajuns foarte populara si raspandita in diferite domenii, ba chiar si oameni simpli au optat la ea, pentru protectia si siguranta lor. De fapt, echipamentele de supraveghere moderne au intrat si vor intra in viata noastra mai puternic decat ne-am putea imagina. In primul rand ca este nevoie de aceste echipamente, iar in al doilea rand vor deveni mult mai accesibile si mai usor de folosit.

Compania Smartech Security Solutions – detinuta de antreprenorul Vlad Zamfir este un player pe piata tehnicii de supraveghere discreta. Afirmatiile se bazeaza pe analiza intregului proces de vanzare si pe colectarea datelor despre calitatea produselor, a livrarii, a contactului telefonic, a modului de gestionare a problemelor semnalate etc. Mai ales ca firma utilizeaza tehnologie avansata si unele din cele mai eficiente echipamente disponibile pentru efectuarea supravegherii.

Fiind atrasi de acest „subiect misterios”, am fost interesati sa analizam piata domeniului de activitate in sine. Am constatat nu doar ca sunt multi oameni care isi rezolva problemele apeland la aceste servicii, ci si faptul ca ofera servicii de foarte buna calitate. Motivul fiind pasiunea fata de acest tip de tehnica dar si de eCommerce in general. Pe o scara de la 1 la 10, 9 clienti se declara a fi placut surprinsi in urma colaborarii cu Smartech Security Solutions reprezentata de magazinul virtual prin SmtSol.ro.

Compania vinde echipamente de spionaj din 2007 si pana in prezent nu a inregistrat nici macar o problema nerezolvata, in conditiile in care are peste 13.000 de clienti.

A tine pasul cu tot ce e nou, cheia succesului unei afaceri

Performantele sunt notabile avand in vedere ca, a avea o societate care se ocupă de comercializarea de echipamente de tehnică operativă sau, mai pe înţelesul tuturor, de spionaj nu reprezinta o afacere realizabila doar in cativa pasi. Vlad Zamfir a intrat in acest domeniu inca de la varsta de 16 ani, cand a inceput sa se documenteze şi să promoveze anumite echipamente existente la vremea aceea. Initial au fost echipamente simple, apoi tanarul antreprenor a tinut pasul cu tot ce aparea nou in domeniu, intuind perspectivele promitatoare ale unui asemenea piete. Astfel, avea sa isi dea seama, pas cu pas si perseverent, care sunt cele mai potrivite tehnici, astfel incat afacerea lui sa aiba rezultate pozitive si pe termen lung. Rezultatele nu au intarziat sa apara, iar in prezent societatea comercializeaza si international.

Clientii companiei sunt atat persoane juridice, cat si fizice, iar preturile produselor pornesc de la 200 de lei – pentru microfoane spion sau camere si pot depasi 5.000 de lei pentru echipamentele profesionale. In ceea ce priveste planurile de viitor ale companiei, aceasta apeleaza continuu la diverse studii tehnice pentru imbunatatirea solutiilor oferite.