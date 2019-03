(Publicitate) Pregateste-te de vara cu cel mai tare gadget!

Venind in intampinarea necesitatilor tale, in randurile de mai jos vei descoperi o lista cu dispozitive high-tech care iti vor asigura confortul si distractia in toate iesirile in aer liber pe care le vei face in vara care se apropie. Tu ce gadget vei alege?

Syma X5 2.4GHz drona 360 cu telecomanda

Acest quadcopter performant cu radiocomanda este un gadget care va garanta atat distractia copiilor, cat si a adultilor. Pe langa faptul ca ii poti monta separat o camera video, care sa imortalizeze cadre deosebite cu intreaga zona, mai ales cand vizitezi locuri noi, aceasta drona este dotata cu 4 motoare si 4 elice, care o ajuta sa fie foate usor de controlat in orice directie. Manevrabilitatea in zbor este data de stabilizarea giroscopica pe 6 axe si de banda de transmisie de 2,4 GHz, frecventa care asigura un raspuns de circa 100 de ori mai rapid decat transmisia clasica. In plus, materialul din care este confectionat acest gadget este foarte rezistent, acesta fiind un ajutor in eventualitatea cazaturilor sau socurilor.

Saltea gonflabila pentru mare si munte

Acest gadget ofera insasi definitia confortului si spiritului practic, ajutandu-te sa scapi de toate scaunele si sezlongurile cu care incarcai portbagajul la fiecare iesire in aer liber. Salteaua ocupa foarte putin spatiu, iar umplerea cu aer se realizeaza intr-un mod total inedit. Fie ca mergi la gratar, la plaja sau vrei sa petreci putin timp in curte, trebuie doar sa faci cativa pasi cu salteaua pentru ca aceasta sa prinda aerul necesar pentru a se umfla, iar confortul din timpul folosirii va fi unul deosebit.

Boxa Bluetooth FM, Waterproof si Shockproof

Bineinteles, orice activitate in soare si aer curat poate fi completata cu muzica favorita. Astfel, aceasta boxa portabila performanta este un gadget absolut necesar pentru concediile si iesirile din vara care se apropie. Carcasa o protejeaza de stropi, praf si mici socuri, iar muzica poate fi redata prin intermediul tehnologiei Bluetooth, a cardului microSD si a intrarii cablului auxiliar (jack 3,5 mm). Calitatea audio si volumul sunt surprinzatoare pentru dimensiunile acestei boxe, iar timpul de redare continua se va apropia de 12 ore, astfel incat poti fi sigur ca nu trebuie sa o incarci prea des.

Action Camera, Camera Video Sport 4K, 16MP Wi-Fi

Daca esti un impatimit al sporturilor de vara, atunci gadgetul ideal este o camera sport ultraperformanta care sa te ajute sa impartasesti bucuria activitatilor tale cu oricine. Fie ca faci expeditii in natura sau esti un adept al sporturilor extreme, aceasta camera va surprinde totul in format 4K. Unghiul de filmare are o latime de 173 de grade, iar carcasa speciala iti va putea permite sa faci scufundari pana la 30 de metri adancime.

Baterie externa portabila 17400 mAh Premium

Binenteles, un ultim gadget este necesar pentru a putea sustine toate aceste device-uri portabile: o baterie externa de mare capacitate. Acest acumulator portabil premium este alegerea ideala atunci cand vrei sa incarci mai multe dispozitive (avand o capacitate de 17.400 mAh), iar functia de incarcare rapida pe care o ofera una dintre iesirile USB iti va permite sa sustii chiar si cele mai intense activitati desfasurate pe smartphone sau tableta.

Daca vrei sa te asiguri ca toate activitatile desfasurate in aceasta vara iti vor oferi amintiri de neuitat, descopera aceste dispozitive si multe alte gadgeturi inedite in oferta GadgetWorld.ro!