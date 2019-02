Pe piata sunt multe modele si brand-uri care ofera scaune ergonomice, insa nu toate aduc clientilor siguranta si confortul necesar. In primul rand, asemenea scaune trebuie achizitionate de la magazine specializate. Ergohuman.ro este un asemenea magazin online, unde vei gasi scaune create pentru cei care petrec mult timp la birou. Aceste scaune ergohuman au o garantie de 5 ani si sunt originale, asta insemnand ca vei gasi anumite caracteristici ce nu vor fi intalnite la produsele neomologate.

Un scaun ergonomic original are inaltimea reglabila. Partea de sezut a scaunului trebie sa se miste cu usurinta, in sus sau in jos, atunci cand se incearca ajustarea inaltimii. Cand iti reglezi scaunul, trebuie sa stii ca talpile tale trebuie sa atinga perfect podeaua si genunchii sa formeze un unghi de 90°. Un scaun de birou, de calitate, trebuie sa ofere posibilitatea de a ajusta fiecare element individual. Un scaun ergonomic bun iti va permite sa misti cotierele, spatarul si alte elemente, independent. Asemenea caracteristici vor face ca un scaun ergonomic sa fie ajustat in functie de fiecare individ in parte. Niciodata sa nu cumperi, pentru birou, scaune ce nu fac acest lucru pentru ca tu vei fi cel care nu va avea confortul dorit si nici o postura corecta. Cu cat exista mai multe elemente ce se pot ajusta, cu atat este mai bine.

Scaunele ergonomice iti ofera sustinere totala a spatelui, in special pentru partea inferioara si mediana. Este extem de important ca spatele sa stea in pozitia sa naturala pentru a preveni efctiunile specifice. Scaunul ergonomic trebuie sa sustina curbatura si forma normala a coloanei. Cele mai frecvente probleme apar in zona lombara. Un scaun ergonomic de calitate va avea un design special pentru sustinerea conforma. De asemenea, este indicat ca spatarul scaunului sa se incline pe spate. Astfel, persoanele care petrec foarte mult timp la birou pot sa diminueze presiunea asupra coloanei si tensiunea musculara. Acest lucru se face prin inclinarea scaunului din cand in cand.

Desigur, scunele Ergohuman prezinta toate aceste aspecte importante. Pe langa caracteristicile necesare unui scaun ergonomic de top, trebuie luat in considerare si designul lor. Scaunele Ergohuman au un aspect modern, elegant, fiind disponibile in culori si texturi diferite. Indiferent daca alegi un scaun pentru biroul de acasa, ai nevoie de un scaun directorial sau scaune pentru angajatii tai, Ergohuman iti va oferi calitate, confort si garantia unor produse sigure si rezistente.