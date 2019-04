(Publicitate) Ventilatia in hale prin ventilatoare cu motoare electrice trifazate

Solutiile cele mai usor de realizat sunt cu ajutorul ventilatoarelor axiale de perete sau ventilatoarelor de acoperis. In aplicatiile industriale recomandam sa fie actionate de motoare electrice trifazate. Motoarele electrice ar trebui sa aiba protectie la praf si umiditate minim IP55, si sa fie supradimenionate ca putere, cum sunt toate ventilatoarele axiale furnizate de societatea noastra. In acest fel motoarele electrice din dotare vor rezista la temperaturi mai mari si vor avea o fiabilitate ridicata.

In functia de destinatia halelor (productie, depozitare, crestere animale, etc) regulile impun schimbarea volumului de aer din hala de un anumit numar de ori. Cateva exemple: in hale de productie aerul se schimba de 6-10ori/ora, garaje de 6-8ori, spalatorii 20-30ori, in hale unde se vopseste de 30-60ori, laboratoare 4-6ori, bucatarii industriale 15-20ori etc.

Extractia aerului se face mecanic prin ventilatoare axiale cu motoare electrice trifazate, sau monofazate unde tensiunea trifazata nu este disponibila, si introducerea aerului se va face prin fante montate in pereti unde preferabil sa existe posibilitatea de reglaj;

1)Ventilatia cu ventilatoare axiale de perete, cu debit fix (cu motoare electrice standard) sau debit variabil (motoare electrice actionate cu inverter) la care debitul total necasar se imparte la numarul de ventilatoare; de preferat sa se foloseasca acelasi tip de ventilator axial.Ventilatoarele ar trebui sa se monteze pe partea de sus a peretelui la o inaltime de minim 2.5m peste nivelul capului persoanelor ce lucreaza in hala. Introducerea aerului de compensare recomandam sa se faca prin grile de aspiratie 250x550mm sau alte dimensiuni necesare, montate in peretele opus ventilatoarelor, la diferenta de nivel;

2)Ventilatia cu ventilatoare de acoperis, cu motoare electrice verticale; Pot fi ventilatoare axiale sau centrifugale; debitul total se va imparti la numarul de ventilatoare rezultand debitul fiecarui ventilator. De recomandat sa se amplaseze pe plan orizontal pentru eficienta buna. Pentru introducere aer se vor folosi grile, la fel ca la ventilatoarele axiale de perete

Indiferent de tipul de ventilatie recomandam ca actionarea motoarelor electrice sa se faca independent in functie de debitul de aer optim.

Trebuie tinut cont ca sistemele de ventilatie sa fie corelate cu celelalte sisteme, si anume de control al temperaturii, umiditatii, concentratiilor de noxe, zgomotului si vitezei aerului in spatiul unde sunt oameni sau se cresc animale, etc.Viteza aerului nu trebuie sa depaseasca 0.3m/s la nivelului capului.