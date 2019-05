(Publicitate) Vezi cele 7 motive pentru care merita sa apelezi la o firma de mutari profesionala

Mutatul intr-o casa noua nu este chiar cel mai usor sau rapid lucru de facut, dar satisfactiile sunt mari. Cine nu se bucura sa inceapa o viata noua? Cel putin la inceput, emotiile si entuziasmul sunt imense. Cine nu abia asteapta sa vada cum se va simti in noua casa, noua locuinta care este acum „acasa”? Emotiile si curiozitatea fac totul mai interesant si incitant.

Acomodarea este cat de cat usoara cand ti-ai luat toate lucrurile din fostul loc, dar mutarea lor este cel mai dificil lucru. Nu numai ca te gandesti mereu sa nu uiti ceva, dar trebuie sa ai grija sa nu zgarii, spargi sau rupi mobila si lucrurile cand le duci dintr-un loc in altul.

De-a lungul timpului adunam o gramada de lucruri diferite, mai noi sau mai vechi si multe inutile, dar cu valoare sentimentala sau lipsite de orice valoare de care nu vrem sa ne despartim nici in ruptul capului. Doar cand ne mutam ne dam seama de cate lucruri fara valoare ne inconjuram si pe care le valorizam de parca nu am putea trai fara ele. Chiar avem nevoie de toate acele gramezi si gramajoare de lucruri mai mari sau mai mici?

Cand ne mutam incepem sa triem lucrurile si sa aruncam din ele pana ramanem cu esentialul sau cel putin asa ar trebui sa facem. Daca locul unde ne mutam este mai mic decat cel din care venim este bine sa aruncam tot ce nu ne trebuie pentru ca altfel vom ocupa tot spatiul care ar trebui sa ramana liber cu obiecte inutile sau nu vom avea loc in acea locuinta cu tot ce vrem sa aducem.

Cand ti-ai scos toate lucrurile din mobilier si le-ai asezat pe podea sau in cutii, trebuie sa te gandesti deja la cine si cu ce vei muta toate acele zeci de cutii cate te asteapta cuminti. La cine sa apelezi? Nu o sa isi ia nimeni o zi libera sa te ajute sa iti muti cutiile si mobila veche si grea in noua ta casa. Pe deasupra ai nevoie de o masina mare si incapatoare sa iti duci lucrurile cat mai repede si in cat mai putine drumuri, doar carburantul costa si el destul de mult, nu?

Pentru a scapa de griji, apeleaza cu incredere la firma mutari Bucuresti Relokat!

Relokat este o firma renumita pentru serviciile sale de ajutor la mutare si relocare datorita calitatii serviciilor si profesionalismului de care dau dovada membrii echipei si grijei cu care transporta lucrurile clientilor. Deviza firmei Relokat este siguranta mobilierului clientilor sai.

Servicii oferite de Relokat

Mutari mobila

Relokat este o firma de mutari care te va ajuta sa iti transporti mobila si mobilierul din vechea locatie in cea noua. Nu mai trebuie sa te rogi de niciun vecin sau prieten. Procesul de mutare mobila este cel mai dificil cand vine vorba de a ajunge in casa noua si nu numai datorita faptului ca fiecare piesa de mobilier este grea, ci mai ales pentru ca se poate deteriora daca nu o transporti cu grija.

Transport mobila

Daca doar iti cumperi mobila noua si vrei sa o scoti pe cea veche din casa, Relokat te poate ajuta. Iti poate prelua mobila veche si transporta pana in locatia unde vrei sa o depozitezi, indiferent ca este la parintii tai sau la un alt apartament.

Mutari si transport seifuri si obiecte grele

Daca esti o persoana care isi tine valorile intr-un seif si vrei sa il muti, o firma de mutari te poate ajuta sa iti muti cel mai greu obiect din casa. Daca ai alte obiecte la fel de grele pe care nu le poti muta din loc, aceeasi firma de mutari este cheia problemelor tale.

Debarasare si evacuare mobila si moloz

Daca te muti si vrei sa scapi de mobila veche sau ai daramat niste pereti si nu stii ce sa faci cu molozul rezultat, Relokat este numele pe care trebuie sa il retii.

Relocari Bucuresti

Daca iti muti sediul firmei intr-o noua locatie, firma de relocari Bucuresti iti poate face tranzitia mai usoara si implicit mai rapida.

Depozitare

Daca ai lucruri pe care nu ai unde sa le tii, Relokat iti poate oferi spatiu de depozitare pe termen lung la cel mai avantajos pret.

7 motive sa apelezi la Relokat

Rapiditate: cand vrei sa te muti rapid si nu vrei batai de cap cu oameni care in loc sa se coordoneze si sa te ajute, se agita si te incurca, apeleaza la o firma de relocari din Bucuresti. Problemele vor disparea rapid, la fel si lucrurile tale din camera pe care o umplusei cu cutii si cutiute de diferite culori. Eficienta: avand autovehicule de capacitate mare si folosind eficient spatiul disponibil, mutarea va fi efectuata intr-un mod cat mai eficient Profesionalism: lucrurile fiecarui client sunt tratate cu cea mai mare grija pentru ca lucrurile fragile sa nu se sparga sau zgarie, iar mobila sa nu se deterioreze Grija: fiecare lucru indiferent de materialul din care este facut sau de marimea sa este impachetat cu grija si infoliat pentru a ajunge in stare perfecta la destinatie. Curatenie: nu va trebui sa strangi in urma echipei de mutari pentru ca nu iti vor lasa nimic in dezordine. Dupa despachetare totul va fi strans Impachetare perfecta: daca nu te prea pricepi sa impachetezi lucrurile astfel incat sa fie in deplina siguranta si sa nu se deterioreze in niciun fel in timpul transportului, Relokat poate oferi si acest tip de serviciu Fara griji: poti sta fara griji ca lucrurile tale vor ajunge la destinatie in cea mai mare siguranta si in cel mai scurt timp posibil

Clientii Relokat sunt persoane care au nevoie de ajutor la mutat si sunt dispusi sa plateasca pentru serviciile unei firme care sa ii scape de griji si de efort. Pot fi persoane fizice care se muta intr-o casa noua sau persoane juridice care isi muta sediul firmei. Ambele tipuri de persoane vor fi tratate cu acelasi respect pentru clienti, aceeasi grija pentru lucrurile sale si un profesionalism neschimbat.

Pasi in procesul de mutare

Pentru o mutare cat mai rapida si fara incurcaturi exista cativa pasi de urmat si totul se va termina cu bine. Fiecare pas trebuie urmat cu cea mai mare atentie.

Se impacheteaza toata mobila sau obiectele ce trebuie mutate in folii speciale Se transporta piesele de mobilier in cutii care sa le ofere protectie Se descarca si despacheteaza piesele de mobilier Se monteaza mobilierul in noua locatie in aceeasi forma ca la inceput Se strang foliile si cutiile in care mobila a fost transportata dintr-un loc in altul

Estimare gratuita

Daca vrei sa stii de la inceput cat o sa te coste mutarea sau relocarea intr-o locuinta sau sediu de firma nou, poti suna la numarul de pe site si afla o estimare de pret pentru serviciile de care ai nevoie. Estimarea se face gratuit si nu te obliga in niciun fel sa platesti ceva mai tarziu daca nu vrei sa continui cu Relokat.

Stabilire pret

Preturile cerute de echipa Relokat sunt o reflectare corecta a calitatii serviciilor oferite de echipa clientilor sai. Pentru a stabili pretul corect se vor tine cont de cateva coordonate, cum ar fi:

Adresa de la care se pleaca si adresa la care trebuie sa ajunga transportul

Numarul de persoane necesare pentru a manipula obiectele

Numarul si greutatea bunurilor de mutat si apoi transportat

Necesitatea demontarii sau remontarii obiectelor

Cum se calculeaza pretul mutarii tale?

Pretul se calculeaza folosind un calcul complex care inglobeaza mai multi factori mentionati mai jos.

Durata mutare

Numar de masini folosite

Numar de muncitori

Distanta

Etaj plecare si sosire

Prezenta sau nu lift in cladire

Volum si greutate piese de mutat

Impachetare sau nu bunuri de mutat

Cu cat mutatul obiectelor va fi mai dificil, mai obositor si va necesita mai multi oameni sau mai multe drumuri intre cele doua locatii, cu atat pretul serviciilor de mutare va fi mai mare.

Mutarea intr-o casa noua sau relocarea firme in alta locatie nu trebuie sa fie un motiv de nopti nedormite sau de par smuls din cap cu cateva zile inainte de mutarea propriu-zisa. Totul se poate intampla fara ca persoana in cauza sa isi faca griji sau sa isi rupa spatele incercand sa care pe scari acel sifonier care iti este atat de drag. Trebuie doar sa te decizi sa lasi mutatul lucrurilor tale fragile, mari sau grele in seama unor persoane care stiu ce au de facut si cu experienta.

Relokat este firma de mutari in Bucuresti cate te scapa de griji si iti duce obiectele in noua locatie in cel mai scurt timp fara ca tu sa depui efort sau energie in mutare. Echipa de persoane calificate se va ocupa de tot procesul pentru tine pentru ca tu sa ai cea mai buna experienta si sa revii cu drag de cate ori ai nevoie de ajutor rapid si eficient.