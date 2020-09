Un laptop cu o placă video puternică nu este neapărat un laptop gaming, ci orice utilizator normal are nevoie de această componentă, care să îl ajute să încarce pagini, să își facă ordine în fotografii și să redea la calitate extraordinară conținutul video.

Placa video sau GPU sau unitatea de procesare grafică este considerată a fi cea mai importantă parte a unui laptop de gaming. Această placă face munca grea, oferindu-ți astfel o priveliște grozavă. Este recomandat să alegi un laptop de gaming cu o placă video puternică pentru a rula cele mai exigente jocuri.

Însă placa video este componenta care face munca grea nu numai într-un laptop de gaming, ci ea poate compensa orice alt neajuns are chiar și un computer normal. Procesorul, RAM-ul, viteza unității hard disk, toate acestea pot pune bețe în roate plăcii video și pot afecta considerabil numărul cadrelor pe secundă, dar o placă grafică puternică poate compensa oricare dintre ele. Putem spune că, având o placă video bună sub capotă, orice laptop normal poate aspira să fie chiar un laptop gaming cu o performanță decentă.

Două companii, Nvidia și AMD, fac cele mai populare unități de procesare grafică pentru consumatori, cu modele disponibile atât pentru computere desktop cât și pentru laptopuri. Prețurile pentru aceste plăci video încep de la aproximativ 100 de dolari și se ridică (și mult) de acolo, deși non-jucătorii pot obține în continuare beneficii de la un model inferior.

Cea mai ușoară modalitate de a te asigura că computerul tău are una dintre aceste plăci grafice este ca ea să fie inclusă în configurație la momentul cumpărării. La anumite laptopuri de gaming, plăcile video pot fi înlocuite cu unele cu performanțe mai puternice, dar nu poate computerele oferă această posibilitate.

Cum te ajută o placă video performantă

Dacă lucrezi cu o mulțime de fotografii sau videoclipuri, o placă video rapidă este bună. Sarcinile care durează mult timp pe un cip grafic integrat pot rula mult mai repede pe o grafică dedicată.

La fel se întâmplă și pentru editarea de software. Aplicațiile de editare software sunt cunoscute că profită de placa video, mai ales Adobe Photoshop (pentru editare foto profesională) și Premiere Pro (pentru editare și redare video).

Pe un computer cu o placă video puternică, este nevoie de mult mai puțin timp pentru a aplica filtre complexe fotografiilor și efecte speciale pentru videoclipuri. Asta înseamnă mai puțin timp de așteptare, deci mai mult timp de creare. Totodată, vei vedea performanțe îmbunătățite atunci când rulezi aceste aplicații pe ecrane cu rezoluție mai mare, inclusiv pe afișajele 4K.

Dar partea de performanță nu se limitează la aplicațiile de creare a conținutului. Browserele web, cum ar fi Firefox, Chrome și Edge pot pune la încercare destul de serios placa video pentru a îmbunătăți timpii de redare a paginilor. Streaming-ul video pe YouTube și Netflix a fost comprimat și decomprimat înainte să îl vezi. Cu o placă video puternică, probabil că vei avea mai puține blocaje nedorite, pe măsură ce acest proces are loc.

Și, deși poate vrei să te gândești de două ori la investițiile în criptomonede e, așa-numitul minat poate folosi placa ta video pentru a genera Bitcoin, Ethereum și altele.

