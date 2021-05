Cei mai noi locatari ai gospodariei primarului localitatii aradene Brazii sunt doi pui de caprioara.



Cei doi au venit pe lume in aceeasi zi, iar mama lor, Bambi, a fost salvata de la moarte de familia Maris, in urma cu patru ani. De atunci, desi au lasat-o libera prin padure, Bambi se intoarce, de cate ori simte nevoia, in casa celor care o considera ca facand parte din familia lor.



“E uimitor cat de multa afectiune pot sa ofere aceste animale. Sunt de o gingasie rara, cu toate ca instinctul lor de animale salbatice isi face simtit prezenta chiar si in cele mai linistite momente. Acum mananca si in urmatoarea secunda zburda la marginea padurii, cautandu-si mama“, a declarat Voichita Maris, sotia primarului din localitatea Brazii, care se considera un fel de mama adoptiva a caprioarelor. Aceasta ne-a mai marturisit faptul ca, inainte de Bambi, in gospodaria lor a crescut o alta caprioara. Aceasta a disparut insa in padure de indata ce a reusit sa faca primii pasi si a scapat de hranirea cu ajutorul biberonului. Pe Bambi nu au mai vrut sa o “adopte“, suparati ca au pierdut cealalta caprioara, insa s-au induiosat imediat ce au gasit-o in padure.



Din acel moment, caprioara a devenit cel mai fidel prieten al familiei Maris. “Nu am vrut sa o tinem inchisa intr-un tarc, chiar daca stiam ca riscam sa o pierdem. Asa a si fost. Instinctual, salbaticia a chemat-o si a plecat intr-o buna zi. Dar a revenit. Acum este la a treia nastere. Anul acesta a venit sa fete acasa, data trecuta a fatat in padure. Eu am asistat-o si am ajutat-o sa nu-i fie prea greu in timpul travaliului. A fatat in holul casei noastre”, a mai adaugat Voichita Maris.



„Fetitele” se dau in vant dupa saratele

Puii, botezati “fetitele”, au acum doua luni si vor mai ramane un timp in curtea primarului. In fiecare zi, Bambi vine special din padure pentru a-i hrani. Voichita Maris spune ca “fetitele” ei se dau in vant dupa castravetii de gradina, lucerna, trifoi si frunze de prun, dar nu refuza niciodata o portie de saratele sau cateva felii de paine cu lapte.



Pentru familia Maris, caprioarele sunt un dar de la Dumnezeu. Chiar daca vor lasa puii de caprioara in libertate, sunt siguri ca acestia se vor intoarce intr-o zi in aceeasi curte in care au crescut. Bambi are la gat o zgarda fosforescenta, ca sa fie cunoscuta si sa nu cada in bataia pustii. “Nu le-as da pentru nimic in lume. Poate daca ar dori cineva sa le ia la o gradina zoologica, insa nici in acest caz nu cred ca as putea sa ma despart de ele. Ar fi ca si cum mi-as da propriii copii“, a conchis Voichitia Maris.

PARTENERI - GSP.RO “Știu ce înseamnă foamea. La 12 ani, am lucrat cu bunicul pe șantier”. Plânge când își amintește copilăria grea, azi e celebru în România

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce a pățit Irina Rimes după vaccin! Ce scandal monstru a ieșit...

Observatornews.ro Imaginea durerii: Mamă cu Covid lasată să moară pe stradă de propriul fiu, ca să nu se infecteze şi el, în India

HOROSCOP Horoscop 3 mai 2021. Racii ar putea avea idei foarte bune pentru un proiect care le-a dat multe dureri de cap

Știrileprotv.ro Aroganță majoră în cluburile de fițe de la Mamaia! Cum i-a venit șampania unui milionar cunoscut din România. S-a făcut liniste pe terasă

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)