Bărbatul de 45 de ani, a cărui naționalitate nu a fost dezvăluită de autoritățile indiene, sosise la Madras de la Bangkok.

Agenții de securitate au auzit zgomote din bagajul de mână al pasagerului și, după ce l-au verificat, au descoperit în interiorul acestuia un pui de leopard, relatează Agerpres.

În bagaj se afla un pui de leopard doar o lună, ținut într-un coș de plastic. Potrivit autorităților, animalul, care cântărește un kilogram, se afla în stare de șoc și părea slăbit.

Air passenger who arrived in India from Thailand has been detained at the airport after customs found a month-old leopard cub in his luggage. #PMHazirHai #NA91 #Islamabad #russia #Karachi #EatistanPakistan @guardian @khaleejtimes @AJEnglish @geonews_urdu @PTVNewsOfficial pic.twitter.com/5sxz9G6PTL

Într-un clip video, distribuit pe rețelele de socializare, apar mai mulți angajați ai aeroportului care hrănesc felina cu un biberon.

passenger from Bangkok intercepted with one leopard cub at airport by AIU officers. She is a month old female , seized and handed over to Forest Dept.The cub will be rehabilitated in Aringar Zoo Chennai.@PIB_India @cbic_india @CITES pic.twitter.com/0ru1PAzA2F

— Chennai_Customs (@Chennai_Customs) February 2, 2019