Pe 24 februarie 2022, la câteva ore după ce primele explozii au zguduit orașul Harkov, aflat la doar 25 de mile de granița cu Rusia, Bolvinov și-a luat uniforma și s-a întors la serviciu.

„La 4.30 dimineața, soția m-a trezit după ce a auzit exploziile. În 20 de minute, am împachetat tot și ne-am îmbrățișat, fără să știm dacă ne vom mai revedea”, povestește colonelul.

De atunci, el și echipa sa de 1.000 de oameni au început să adune dovezi despre bombardamentele, crimele și actele de tortură comise asupra civililor.

„Nu știam atunci exact ce sunt crimele de război. Dar am văzut atât de mulți morți și răniți, încât am început să învățăm din mers cum să documentăm corect totul, conform legii internaționale”.

„Mirosul era îngrozitor”

Printre cele mai grele momente din cariera sa a fost exhumarea a sute de cadavre dintr-o pădure de lângă Izium, eliberată după contraofensiva ucraineană.

„Mirosul era teribil încă din primele minute. Corpurile erau descompuse, aruncate direct în pământ. Era înfricoșător”, își amintește el.

În gropile comune au fost găsiți 2.854 de civili uciși, inclusiv 96 de copii. Zona era minată, iar identificarea victimelor a durat două luni, cu ajutorul laboratoarelor mobile de ADN.

Masacrul din Hroza: un puzzle uman de cinci zile

În octombrie 2023, după un atac cu rachetă balistică asupra unei cafenele din satul Hroza, Bolvinov a găsit o scenă de coșmar.

„Erau 59 de civili acolo, dar doar 20 de corpuri puteau fi identificate vizual. Restul erau fragmente. Am petrecut cinci zile și nopți punând cap la cap bucăți de trupuri. Printre victime era și un copil de 12 ani”, a povestit el.

Cazul scriitorului ucis

Într-o groapă din Izium, anchetatorii au găsit trupul scriitorului ucrainean Volodimir Vakulenko, răpit în martie 2022. Vakulenko, autor de poezii și cărți pentru copii. Fosta sa soție, Irina Novitska, spune că unii localnici l-au denunțat pe Vakulenko ocupanților, după care soldați ruși sau reprezentanții autorităților instalate de Moscova au venit și l-au luat.

Analiza balistică și mărturiile martorilor au arătat că a fost împușcat de soldați din autoproclamata „Republică Populară Luhansk”. Unul dintre suspecți, Dmytro Katkalov, a fost identificat, însă toți trei sunt încă liberi.

„Știm cine sunt criminalii și cine sunt victimele”

Deși este constant vânat de forțele ruse, Bolvinov rămâne ferm: „100% vom face dreptate. Știm cine sunt criminalii și cine sunt victimele. Facem asta pentru viitor și pentru justiție, riscându-ne viața”.

Întrebat dacă vinovații vor ajunge vreodată în fața instanței, colonelul a răspuns: „Știți cine a fost Hitler. Eu știu cine este Putin. Este același lucru. În Croația, a durat peste 30 de ani să se facă dreptate”.

Avertismentul experților: pacea nu poate ignora justiția

Wayne Jordash KC, președintele firmei internaționale de avocatură Global Right Compliance, avertizează că orice acord de pace trebuie să includă tragerea la răspundere a celor vinovați.

„Un armistițiu ar fi binevenit, dar un acord care ignoră crimele documentate riscă să abandoneze principiile fundamentale ale dreptului internațional”, a spus acesta.

Pacea ar putea fi discutată la Summitul Trump – Putin

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, 15 august 2025, în Alaska. Locul ales pentru summit este baza militară Elmendorf-Richardson, situată la periferia nordică a orașului Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska.

Aceasta va fi prima întâlnire între cei doi lideri în patru ani și are ca scop principal discutarea războiului din Ucraina și posibile soluții de încetare a conflictului.

