Vakulenko, autor de poezii și cărți pentru copii, a dispărut în martie, când satul său, Kapitolivka, a fost ocupat de trupele ruse. Fosta sa soție, Irina Novitska, spune că unii localnici l-au denunțat pe Vakulenko ocupanților, după care soldați ruși sau reprezentanții autorităților instalate de Moscova au venit și l-au luat.

La rândul său, tatăl scriitorului a declarat poliției că, pe 23 martie, cinci persoane, probabil din așa-numita „Miliție Populară LNR”, le-au percheziționat casa, l-au luat pe Vakulenko, care a fost interogat și bătut, apoi eliberat. A doua zi, două persoane au venit din nou la el acasă, cu o mașină cu marcajul „Z” – simbol folosit de armata rusă de la începutul invaziei în Ucraina – și l-au luat din nou cu forța pe Volodimir Vakulenko, iar nimeni nu l-a mai văzut în viață după aceea, mai spune tatăl lui.

DNA test confirmed: Ukrainian children’s writer and poet Volodymyr Vakulenko was murdered during the occupation of Izyum and buried there.

As you know, I researched the war crime and uncovered Volodymyr’s war diary he hid in his garden. The diary might be published soon.

