„Yars” pe uscat, „Bryansk” pe mare, Tu-95 în cer

„Pe 22 octombrie avem programat – vreau să subliniez acest lucru – un antrenament planificat privind controlul forțelor nucleare, așa cum tocmai a raportat ministrul apărării. Să ne apucăm de treabă”, a precizat Vladimir Putin înaintea exercițiului.

De la cosmodromul (bază de lansare spațială) de testare de stat Plesetsk, către poligonul „Kura” din Kamchatka, a fost lansată racheta balistică intercontinentală „Yars”. Din apele Mării Barents, de pe submarinul nuclear strategic „Bryansk”, a fost lansată racheta balistică „Sineva”, precizează Kremlin, într-un comunicat de presă.

La exercițiu au participat și avioane de lungă distanță Tu-95MS, care au lansat rachete aeriene. Controlul lansărilor practice a fost realizat de la Centrul Național de Control al Apărării al Federației Ruse.

În cadrul exercițiului a fost verificat nivelul de pregătire al organelor de conducere militară, precum și abilitățile practice ale personalului operațional în organizarea controlului asupra trupelor subordonate.

Toate sarcinile exercițiului au fost îndeplinite, a transmis Kremlin.

Aspecte ale antrenamentului și rolul forțelor strategice de descurajare

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat prin videoconferință la un exercițiu al forțelor strategice de descurajare. Evenimentul a fost unul planificat, șeful statului luând legătura cu Statul Major General din Kremlin, potrivit TASS.

Exercițiul forțelor nucleare strategice a fost condus de comandantul suprem al Forțelor Armate ale Federației Ruse. La acesta au participat componentele terestre, navale și aeriene. În cadrul exercițiului au fost efectuate lansări practice de rachete balistice intercontinentale și rachete aeriene cu aripi.

Președintele Rusiei a verificat nivelul de pregătire al organelor de conducere militară și a evaluat abilitățile practice ale personalului operațional.

Forțele strategice de descurajare sunt o componentă a Forțelor Armate ale Federației Ruse. Acestea sunt destinate descurajării agresiunii împotriva Federației Ruse și a aliaților săi, precum și înfrângerii agresorului prin utilizarea diferitelor tipuri de arme, inclusiv a celor nucleare. Acestea includ forțele strategice ofensive (SNS) și forțele strategice defensive (SOS).

Baza SNC, echipată cu sisteme balistice și aeriene intercontinentale, arme de mare precizie și rază lungă de acțiune, este constituită din forțele nucleare strategice (triada nucleară). SOS – forțele și mijloacele gata de luptă ale Trupelor de Apărare Aerospatială, care includ sistemul de avertizare împotriva atacurilor cu rachete, sistemul de control al spațiului cosmic, apărarea antirachetă și apărarea antispatială, apărarea antiaeriană.

Formarea forțelor nucleare strategice a început în anii 1950. Baza armamentului lor o constituie sistemele staționare și mobile terestre de rachete balistice intercontinentale, submarinele nucleare strategice, precum și bombardierele strategice echipate cu rachete strategice aer-sol și bombe aeriene.

