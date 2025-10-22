Nu doreşte o „întâlnire inutilă”

Comunicatul a reiterat cererea Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas din Ucraina, a declarat unul dintre oficiali, o poziție care respinge efectiv poziția actuală a președintelui american Donald Trump conform căreia liniile frontului ar trebui înghețate în locațiile lor predominante.

Rusia şi-a reiterat, de asemenea, condiţia sa anterioară ca niciun soldat NATO să nu fie dislocat în Ucraina ca parte a unui acord de pace.

Informaţia despre documentul diplomatic informal – menit doar să comunice poziţia unei părţi către o alta – vine în contextul în care summitul între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, propus iniţial a avea loc la Budapesta în două săptămâni – pare din ce în ce mai improbabil.

Un oficial al Casei Albe a declarat marţi pentru Reuters că nu există planuri pentru această întâlnire „în viitorul imediat”.

Solicitată să comenteze documentul neoficial, Casa Albă a făcut referire la declaraţiile făcute de Trump reporterilor marţi după-amiază, când preşedintele american a afirmat că nu a luat o decizie cu privire la summit, dar că nu doreşte să aibă o „întâlnire inutilă”. El a adăugat că, în opinia sa, încetarea focului de-a lungul liniilor de front actuale este încă posibilă.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Planul de 12 puncte care nu ține cont de cererile lui Putin și e pregătit de europeni

Președintele american Donald Trump a anunțat, în urmă cu câteva zile, că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, iar premierul ungar Viktor Orban a purtat deja convorbiri telefonice cu partea americană, relatează Blikk.

Națiunile europene lucrează împreună cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, opunându-se cererilor reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA, ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, anunță Bloomberg.

Propunerile prevăd întoarcerea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimburi de prizonieri, în timp ce Kiev ar urma să primească garanții de securitate, fonduri pentru repararea pagubelor de război și o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană.





