Religia “QAnon”: O stranie mișcare conspiraționistă pro-Trump, hrănită de dezinformare, crește rapid în lume și în România, înaintea alegerilor din SUA

A fost descrisă drept o rețea a unor conspiraționiști extremiști, drept o mișcare religioasă în devenire sau, mai pragmatic, din unghiul autorităților, ca o posibilă amenințare teroristă internă.

La bază, “QAnon” are o teorie aproape ridicolă a conspirației, bazată pe postările unui individ anonim, care susține că are informații despre un război dus de Donald Trump și apropiații săi împotriva unei cabale internaționale.

Din această cabală, care, printre altele, se ocupă cu torturarea și violarea copiilor, potrivit teoriei, ar face parte oameni precum Hillary Clinton, fosta contracandidată a lui Trump în alegerile prezidențiale, sau George Soros, filantropul liberal apropiat de stânga americană.

Suporterii “QAnon” se amestecă cu susținătorii lui Donald Trump și numără milioane de anonimi, dar și influenceri de pe rețelele sociale sau politicieni care vor să beneficieze de acest val pentru a câștiga capital electoral.

În România, există grupuri de Facebook dedicate și o pagină cu peste 12.000 de urmăritori, care postează activ știri false și apeluri la “Marea Trezire”.

Cum a început însă totul?

Recomandări Normele sanitare realizate de Ministerul Sănătății pentru redeschiderea școlilor: distanțarea între bănci nu mai e obligatorie

De la e-mail-urile publicate de WikiLeaks la Pizzagate

Originile “QAnon” sunt recente, deși separarea mitului de realitate poate fi complicată, scrie The Atlantic.

Unul dintre începuturi are legătură cu Edgar Maddison Welch, un bărbat religios, tatăl a doi copii, care până duminică, 4 decembrie 2016, dusese o viață obișnuită în orășelul Salisbury, din Carolina de Nord.

În acea dimineață, Welch și-a luat telefonul, o cutie de cartușe și trei arme – o pușcă AR-15, un revolver Colt și o pușcă de vânătoare – și a urcat în mașină.

A condus aproape 600 de kilometri până în Washington DC, și-a parcat mașina, a luat armele și a intrat pe ușa unei pizzerii numite Comet Ping Pong, un local relativ popular în oraș printre oamenii cu copii.

Când Welch a intrat în pizzerie, cu armele la vedere, lumea a năvălit afară: angajați, părinți, copii, încă mestecând mâncarea.

Omul a luat un cuțit de pe masă și a încercat să deschidă ușa unei magazii. Nu a reușit. A tras apoi câteva focuri de armă spre încuietoare și ușa s-a deschis în cele din urmă, dezvăluind o priveliște banală: un computer și alte nimicuri, o magazie obișnuită.

Recomandări Un muncitor indian a depus două plângeri în limba engleză la două instituții din România. Una dintre ele l-a trimis să citească Constituția

Nu la asta se aștepta.

Welch călătorise la Washington din cauza unei teorii a conspirației, cunoscută acum drept “Pizzagate”, care susținea că Hillary Clinton conduce o rețea de pedofilie care are drept bază pizzeria Comet Ping Pong.

Ideea a apărut inițial în octombrie 2016, când organizația WikiLeaks, fondată de Julian Assange, a publicat o serie de e-mail-uri sustrase de la John Podesta, șeful de campanie al lui Clinton.

Comet era menționată în mod repetat în discuțiile dintre Podesta și proprietarul restaurantului, James Alefantis sau alți oameni.

Incidentul din pizzeria Comet Ping Pong s-a terminat fără vărsare de sânge FOTO: EPA

Mesajele vorbeau despre strângeri de fonduri și alte evenimente legate de campanie, dar personaje pro-Trump precum Mike Cernovich și Alex Jones, cunoscuți drept propagatori de știri false și conspirații, au început să avanseze o teorie bizară.

Recomandări Sute de mii oameni au cerut plecarea lui Lukașenko de la putere. Președintele Belarusului: „Nu vom da țara nimănui”

Aceasta spunea că mesajele erau dovada existenței unei rețele de pedofilie, că abuzurile aveau loc în pivnița pizzeriei (care nu are, de fapt, pivniță), și că abuzatorii foloseau cuvinte-cheie precum “pizza” pentru fete și “paste” pentru băieți.

Imediat după alegerile din SUA, teoria bizară cunoscută acum drept Pizzagate s-a extins pe internet, iar Welch urmărea clip după clip pe această temă pe YouTube.

A încercat să recruteze doi oameni pentru a-și duce la capăt raidul. Acestora le-a transmis un mesaj în care le-a spus că trebuie să lupte “cu un sistem corupt care răpește, torturează și violează copii”.

Când Welch s-a trezit în cele din urmă în pizzerie și a înțeles că locul cu pricina este exact ce părea a fi din exterior – un restaurant – și-a lăsat jos armele, a ieșit pe ușă și s-a predat poliției care îl aștepta afară.

“Informațiile pe tema asta nu au fost chiar 100% sigure”, a observat el, în fața reporterilor New York Times, după arestare.

Se pare că Welch, scrie The Atlantic, credea sincer în existența unei rețele de pedofilie cu sediul în pizzeria Comet Ping Pong. Familia și prietenii l-au descris drept un tată iubitor, un om credincios, care făcea toate eforturile pentru a-i ajuta pe cei din jurul său. Omul fusese și în Haiti, după cutremurul care devastase țara, pentru a ajuta populația la efortul de reconstrucție.

Chiar el a admis, într-o scrisoare către judecător, că a fost nechibzuit și că nu a vrut niciun moment să pună viețile altora în pericol.

Instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare.

Nașterea “QAnon”

Pizzagate a început să scadă în intensitate, măcar aparent.

Unul dintre propagatorii teoriei, Jack Posobiec, care acum este corespondent pentru canalul TV pro-Trump “One America News Network”, a făcut un pas înapoi.

Avertizat de proprietarul pizzeriei că va suporta consecințe legale, chiar și Alex Jones, care coordonează site-ul de conspirații Infowars, și-a cerut scuze pentru că a promovat Pizzagate.

Dar e neclar dacă Welch, spre exemplu, s-a convins că s-a înșelat total.

Judecând după activitatea de pe internet, pe forumurile de discuții pro-Trump de pe site-uri precum 4Chan sau Reddit, teoria nu a dispărut niciodată din atenția publicului pasionat de aceste teme.

Ea a continuat să fie reciclată, revizuită și reinterpretată, ideea de bază fiind aceeași, că un mic grup de conservatori din jurul lui Trump luptă împotriva unei mari rețele a răului, care torturează și violează copii (eventual le beau sângele), rețea care este apropiată de stânga politică, de Partidul Democrat.

Hillary Clinton continuă să joace un rol important în această rețea, dar alături de ea sunt și oameni de afaceri sau persoane proeminente din media sau de la Hollywood, spune teoria.

Și pentru că această viziune asupra lumii trebuia să poarte un nume, i s-a spus “QAnon”.

Numele “QAnon” a plecat de la mesajele misterioase care dezvoltau teoria, postate anonim de un utilizator al forumului 4Chan sub porecla ”Q”.

De notat că “QAnon” nu se ocupă doar de lupta cu imaginara rețea de pedofilie.

În comunitate circulă teorii despre faptul că noul coronavirus nu ar fi real sau că ar fi creat în laboratoarele “statului ascuns” – rețeaua de oficiali care conduce sau vrea să conducă lumea și care evident i se opune lui Trump.

Deci eșecul în gestionarea pandemiei nu ar trebui să i se impute președintelui.

Unele dintre aceste idei au ajuns chiar în presa mainstream – la Fox News, spre exemplu, sau chiar în anturajul președintelui, discutate, distribuite pe rețelele sociale.

La sfârșitul anului trecut, New York Times a numărat de câte ori a distribuit Trump pe Twitter conturi conspiraționiste, inclusiv unele asociate cu “QAnon”. Cifra e mare: 145 de distribuiri.

Și fiul lui Trump, Eric, a distribuit chiar în iunie o memă a “QAnon”, pe contul său de Instagram.

La o adică, Trump nu era străin de astfel de teme. Chiar el este cel care a promovat o teorie a conspirației în politică, în urmă cu foarte mulți ani, când și-a pus bazele viitoarei campanii prezidențiale spunând că Barack Obama nu s-a născut de fapt în SUA (și nu ar fi avut deci dreptul să fie președinte).

Nu se știe cât de conectat este Trump totuși cu ideile de bază ale “QAnon”. În 2017, cu aproape o lună înainte de prima postare a lui “Q”, cu ocazia unei ședințe foto cu oficiali militari și soțiile lor, Trump a avut o replică bizară, pe care a repetat-o de câteva ori, spre mirarea jurnaliștilor.

“E calmul dinaintea furtunii”, a spus Trump, care a făcut și un semn în aer, care ar fi putut sugera un Q sau poate altceva, fără să explice la ce se referea.

“Calmul dinaintea furtunii” este acum o frază-cheie în limbajul “QAnon” care așteaptă un eveniment epocal.

Cine este și ce dorește “Q”?

Așadar, pe 28 octombrie 2017, utilizatorul anonim cunoscut acum sub numele de “Q” a apărut pentru prima dată pe 4Chan, un forum de discuții pe care utilizatorii postează orice, de la poze și meme brutale sau explicit sexuale până la teorii ale conspirației.

4Chan a fost lansat în 2003, ca un forum de mesaje pe bază de imagini, în care subiectele variau de la anime și manga sau jocuri video în primul rând la muzică, literatură, politică, sport și altele.

Un rai al tuturor subculturilor de pe internet, având 22 de milioane de vizitatori în fiecare lună, mulți dintre ei tineri, mulți dintre ei furioși, unii ignorați, unii alienați sau inadaptați, unii gata să abuzeze online sau în lumea reală alte grupuri cu care se aflau în conflict.

Pe 4Chan au originat teorii bizare, campanii rasiste și extremiste de abuzuri și mișcări descentralizate precum Anonymous, dar, în ultimii ani, și o rețea de suporteri pentru Donald Trump.

Prin urmare, nu a fost nicio surpriză faptul că în 2017, “Q” a anunțat arestarea iminentă a lui Hillary Clinton și o revoltă națională.

Clinton nu a fost arestată, firește, revolta națională nu a început, dar asta nu l-a împiedicat pe “Q” să continue cu mesajele, scrise într-un limbaj criptic, pline de ghicitori bizare și formule-clișeu.

“Q” face eforturi să îi convingă pe aderenți că este un membru al serviciilor de informații, cu un nivel de acces Q.

“Distrugerea cabalei globale este iminentă”, spune tot timpul “Q”. “Savurați spectacolul”, este unul dintre îndemnurile lui recurente.

“Acești oameni trebuie eliminați”, spune “Q”. Dar acest lucru poate fi obținut doar cu participarea tuturor patrioților care caută sensul indiciilor transmise de “Q” pe forumuri.

Sistemul de credințe al “QAnon” arată cam așa: “Q” este un insider din servicii, care are dovezi că liderii globali corupți torturează copii. Răufăcătorii sunt protejați sau fac parte din “statul ascuns”. Donald Trump luptă din greu pentru a-i învinge.

“Q” și susținătorii săi așteaptă un eveniment epocal, o apocalipsă care va răsturna ordinea mondială. E neclar când va veni acest moment.

Universul conversațional al “QAnon” este plin de mesaje-cheie, de simboluri și acronime.

“Castelul” face referire la Casa Albă, “firimiturile” fac referire la indiciile pe care “Q” sau alți propovăduitori ai mișcării le includ în mesajele lor.

CBTS este acronim pentru “calm before the storm” – calmul dinaintea furtunii, iar WWG1WGA pentru “Where we go one, we go all” – acolo unde merge unul, merg toți, o expresie a solidarității susținătorilor “QAnon”.

“Centrală în comunitatea «QAnon» este convingerea că întregul sistem politic este corupt”, spune pentru L.A. Times Travis View, un cercetător în domeniul teoriilor conspirației.

Acesta afirmă că mișcarea este construită în jurul influencerilor care interpretează sau decodează mesajele lui “Q” pentru oamenii obișnuiți.

O teorie imposibil de demontat

“QAnon” a depășit de mult rețeaua 4Chan, are numeroși aderenți care se manifestă pe Facebook, Twitter, Reddit sau YouTube, iar destui lideri de opinie preiau și redistribuie mesajele.

Judecând după activitatea de pe rețelele sociale, sute de mii sau chiar milioane de oameni cred în teoria bizară sau măcar în una dintre teoriile bizare ale “QAnon”.

Iar teoriile au legătură cu aproape orice, de la epidemia COVID la ancheta procurorului Robert Muller privind presupusa influență a Rusiei în campania prezidențială americană din 2016.

Un suporter “QAnon” la București, la un miting împotriva măsurilor anti-COVID FOTO: Shutterstock

Suporterii “QAnon” credeau, spre exemplu, că ancheta lui Muller acoperă de fapt o investigație asupra unei rețele de pedofilie.

S-a dovedit că nu este așa, dar nu a contat, scrie BBC. Adevărații aderenți cred că mesajele lui “Q” conțin și dezinformări deliberate.

Practic, teoriile conspirației promovate de această mișcare devin imposibil de demontat.

“QAnon” nu s-ar fi extins cu asemenea succes, dacă nu ar fi avut parte și de susținerea unor influenceri. Unul dintre aceștia este David Hayes – un fost paramedic, care se prezintă drept un fost ateu care l-a găsit pe Dumnezeu.

Hayes este cunoscut după porecla sa din online, PrayingMedic – doctorul care se roagă – și este unul dintre principalii propovăduitori ai teoriilor “QAnon”.

Are peste 300.000 de urmăritori pe Twitter și pe YouTube, se consideră un sceptic care nu cade ușor în capcana teoriilor conspirațiilor, prin urmare are un succes nebun în distribuirea lor.

Hayes, scrie The Atlantic, este un superstar al universului “QAnon”. Mai sunt și alții.

Între terorism domestic și “o nouă religie”

“QAnon” este emblematică pentru capacitatea americanilor de a ajunge să creadă în astfel de teorii ale conspirației, scrie The Atlantic, dar este chiar mai mult decât atât.

Este o mișcare unită în respingerea raționalului, a obiectivității și a altor valori ale iluminismului.

Susținătorii “QAnon” sunt și susținătorii lui Donald Trump FOTO: Hepta

Este mai mult decât o teorie a conspirației, este nașterea unei noi religii.

Anul trecut, într-un document intern, FBI a clasificat gruparea “QAnon” drept o “potențială amenințare teroristă internă”.

Documentul făcea referire la arestarea din 2018 a unui bărbat care avea materiale pentru fabricarea unei bombe.

Potrivit FBI, acesta plănuia un atac asupra Capitolului din Illinois, cu scopul de a atrage atenția americanilor asupra “Pizzagate” și a “Noii Ordini Mondiale”.

Același document amintea de cazul unui aderent “QAnon” din Nevada, arestat tot în 2018, după ce a blocat traficul pe Barajul Hoover, într-un camion blindat.

Omul cerea un raport oficial asupra e-mail-urilor lui Clinton.

FBI avertiza că teoriile conspirației creșteau amenințarea violenței extremiste, în special atunci când indivizii care “susțineau că acționează ca investigatori se îndreptau asupra unor oameni, grupuri de oameni sau afaceri pe care le acuzau în mod fals că ar fi implicate în conspirații imaginare”.

Suporteri în România

Între timp, “Q” a părăsit site-ul 4Chan, pe care îl considera “infiltrat” și s-a mutat o vreme pe 8Chan, un site care are o comunitate asociată.

Pentru ce este cunoscut 8Chan? Printre altele, pentru că acolo a postat un manifest extremist autorul masacrului dintr-un supermarket din El Paso, Texas, în 2019. 22 de oameni au fost uciși.

Tot pe 8Chan a postat un manifest dedicat supremației albe autorul masacrului din Noua Zeelandă. 51 de oameni au fost uciși atunci într-o moschee din Christchurch.

Oricum, comunitatea “QAnon” este acum mult mai extinsă.

The Guardian scria acum câteva zile că grupurile “QAnon” se extind într-un ritm alert pe Facebook, iar România se află printre cele 15 țări cu o creștere mare a aderenților.

Cotidianul britanic a documentat peste 170 de grupuri, pagini și conturi “QAnon” pe Facebook și Instagram, cu peste 4,5 milioane de urmăritori.

Creșterea acestor grupuri în rețeaua Facebook este cu atât mai vizibilă cu cât Twitter a început de ceva vreme să șteargă conturile asociate cu conspirațiile.

Oficiali ai Facebook au declarat pentru New York Times că rețeaua intenționează să ia măsuri similare, dar deocamdată, algoritmii ei continuă să promoveze mesajele conspiraționiste ale “QAnon”.

Creșterea este rapidă.

The Guardian a observat că grupurile “QAnon” de pe Facebook și Instagram acumulau la nivel global 3 milioane de urmăritori.

Pe 9 august, numărul urmăritorilor a crescut cu 34%, la peste 4 milioane.

Acestea includ grupuri din România, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Canada, Australia, Mexic, Brazilia, Germania, Polonia, Olanda, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Serbia și Slovenia, scrie The Guardian.

Cele mai mari grupuri “QAnon” documentate de Guardian sunt din Germania, Italia, Polonia, Olanda, Australia și Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru The Guardian că Facebook ia măsuri împotriva conturilor, grupurilor și paginilor legate de “QAnon” care încalcă regulile rețelei sociale.

“Chiar săptămâna trecută am eliminat un mare grup cu afiliații «QAnon» pentru încălcarea politicilor noastre de conținut, am eliminat o rețea de conturi pentru încălcarea politicilor noastre împotriva comportamentului neautentic coordonat. Avem echipe care evaluează politicile noastre împotriva «QAnon» și care explorează în mod curent acțiuni suplimentare pe care le putem lua”, a spus purtătorul de cuvânt.

Cu o săptămână mai devreme, ce-i drept, Facebook anunțase închiderea mai multor conturi din România, care acționau pentru susținerea lui Trump.

Cele 35 de conturi Facebook şi 88 de conturi de Instagram folosite pentru campania lui Trump conţineau relatări referitoare la susţinerea acestuia de către conservatori, afro-americani, creştini şi urmăritori ai reţelei “QAnon”, care promovează teorii ale conspiraţiei.

Manifestație împotriva măsurilor de limitare a răspândirii COVID, la București, la care au participat presupuși susținători ai “QAnon” FOTO Hepta

Persoanele din spatele celor 35 de conturi Facebook şi 88 de conturi Instagram se dădeau drept cetăţeni americani. Unele dintre conturi administrau pagini de fani ai preşedintelui Trump, încălcând regulile companiei referitoare la comportamentul neautentic.

Reţeaua avea o acoperire mică, paginile Facebook fiind urmărite de numai 1.600 de conturi, iar cele de pe Instagram erau urmărite de 7.200 de conturi.

Tot în România, câțiva presupuși susținători ai mișcării au participat în iulie la un protest față de măsurile anti-COVID.

Susținătorii “QAnon” au participat la astfel de proteste “pentru libertăți” în numeroase cazuri în SUA.

O pagină Facebook cu 12.000 de urmăritori

Suporterii “QAnon” au în România cel puțin o pagină de Facebook care a fost înființată în aprilie, dar are deja peste 12.000 de urmăritori.

Printre multe postări putem găsi elogii la adresa lui Trump, mesaje și clipuri împotriva măsurilor de combatere a COVID, apeluri repetate la ceea ce ei numesc “Marea Trezire”.

La o primă analiză a postărilor, multe au la bază surse obscure de informare și propagă informații false, unele ridicole.

Una dintre postări vehiculează, spre exemplu, că Angela Merkel ar fi fiica lui Adolf Hilter. Scepticilor care fac socoteala anilor pe care ar trebui să îi aibă Merkel li se răspunde simplu: Hitler nu a murit când crede lumea că a murit, ci mult mai târziu.

Altă postare, de pe 16 iulie, anunță că închisoarea Guantanamo se pregătește pentru primirea unor prizonieri americani de nivel înalt. Evident, informația nu s-a confirmat, dar nimeni nu pare să comenteze pe această temă.

În politica mare

Interesați de susținerea acestor suporteri, probabil, sunt tot mai mulți politicieni pro-Trump.

Cel puțin 35 de actuali sau foști membri ai Congresului SUA și-au declarat, într-un fel sau altul, susținerea pentru “QAnon”, potrivit unei analize realizate de organizația nonprofit Media Matters for America.

Acești candidați au exprimat în public aprecieri pentru “QAnon” sau au folosit sloganuri ale acestei mișcări.

Zilele trecute, Marjorie Taylor Greene, o femeie de afaceri, suporteră a “QAnon”, o politiciană cu un discurs violent rasist, a câștigat nominalizarea Partidului Republican și are șanse uriașe să ajungă în Congresul SUA.

Greene se plânge printre altele de o “invazie islamică” asupra guvernului și susține o teorie a conspirației potrivit căreia George Soros ar fi colaborat cu naziștii.

Marjorie Greene, o susținătoare a lui Donald Trump, se bucură de aprecierea președintelui FOTO: Hepta

Ea a vorbit pe larg despre “QAnon” într-un clip din 2017 și multe dintre postările ei pe rețelele sociale susțin teorii și hashtaguri ale “QAnon”, scrie publicația americană The Daily Beast.

Unii oficiali ai partidului s-au delimitat de Greene, care este o susținătoare înfocată a președintelui Donald Trump.

Trump nu s-a delimitat însă, dimpotrivă. “Felicitări viitoarei vedete republicane Marjorie Taylor Greene”, a scris președintele miercuri pe Twitter.

“Marjorie este puternică și nu se dă bătută niciodată”, a spus el.

Tot în Georgia, în alt district, candidează Angela Stanton King, o altă candidată care a postat mai multe mesaje cu referiri la “QAnon”.

Unul dintre ele, “Furtuna este aici”, face referire directă la limbajul folosit atât de “QAnon”, cât și de Trump.

THE STORM IS HERE ?? — Angela Stanton King ?? (@theangiestanton) August 6, 2020

O altă susținătoare a “QAnon”, Jo Rae Perkins, a câștigat nominalizarea republicană pentru a candida pentru un post de senator de Oregon în noiembrie, ce-i drept, fără prea multe șanse.

Perkins i-a mulțumit lui “Q” după victorie și a și a insistat că este o susținătoare a “QAnon” chiar și după ce membrii campaniei sale au încercat să sugereze că nu crede de fapt în conspirații.

Este doar începutul extinderii “QAnon” în politica mare, o mișcare naturală, dictată de interesul candidaților care doresc să se amestece cu cea mai radicală bază pro-Trump. Zeci de suporteri ai “QAnon” candidează pentru Congres în noiembrie.

Prea târziu pentru a opri “QAnon” cu interdicții și demontări de fake news-uri

Pentru Brian Friedberg, cercetător la Harvard Shorenstein Centers Technology and Social Change Project, efectul nociv potențial al “QAnon” este deja vizibil, scrie MIT Technology Review.

Important, spune acesta, este să trecem de forma mișcării, văzută ca o bizară rețea pro-Trump, și să o vedem drept ceea ce este de fapt: «un mecanism de distribuire a dezinformărilor de toate felurile».

Tot Fridberg, care a studia mișcarea, crede că e deja prea târziu pentru ca rețelele sociale să mai oprească agregarea “QAnon”, deși unele măsuri pot fi încă luate pentru limitarea ei.

“Au avut trei ani de acces nelimitat la platforme pentru a se dezvolta și pentru a se extinde”, spune Friedberg.

În cele din urmă, pentru a face ceva în sensul acesta, ar fi nevoie de “regândirea întregului ecosistem informațional”, spune și Renee DiResta, cercetător la Stanford Internet Observatory.

Suporterii “QAnon” au o legătură activă cu sursa conspirațiilor, “Q”, care postează constant noi mesaje, ce conțin indicii pentru ei.

Pentru a destrăma influența “QAnon” ar fi nevoie de ruperea relației de încredere dintre “Q” și susținători, scrie MIT Technology Review.

Ținând cont că lungul șir de predicții care s-au dovedit greșite nu au afectat în niciun fel relația din “Q” și susținători, este clar că nici reducerea accesului la platformele online sau apariția unor articole critice în media mainstream nu vor avea un efect semnificativ.

De fapt, dimpotrivă, ar putea avea un alt efect, acela de a-i convinge pe susținătorii “QAnon” că sunt aproape de adevăr.

Citeşte şi:

Analiștii consideră că scăderea economiei anunțată astăzi putea fi mai dramatică: “Faptul că suntem o economie subdezvoltată ne-a ajutat”

O instituție din subordinea lui Firea pompează zeci de mii de euro pentru a le da vârstnicilor sfaturi de nutriție pe Facebook

PARTENERI - GSP.RO Ilie Dumitrescu s-a întâlnit cu Halep în aeroport și a rămas uimit. Ce făcea Simona: "Mi s-a părut..."

PARTENERI - PLAYTECH Imagini cutremurătoare. Ce a făcut soția lui Tavy Puștiu după ce l-a văzut mort pe manelist

HOROSCOP Horoscop 17 august 2020. Săgetătorii se opun, inutil, unor schimbări de care au ei nevoie, în primul rând