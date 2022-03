În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și publicate pe Twitter de directoarea Centrului pentru Libertăți Civile, Oleksandra Matviiciuk, se vede cum un grup numeros de civili așteptă în coloană la Nova Poshta, care a devenit un centru de „distribuire de ajutor umanitar organizațiilor caritabile și luptătorii voluntari în Ucraina”.

În filmare se vede cum un obuz este lansat chiar în mijlocului mulțimii. Oamenii fug imediat după lansarea bombardamentului.

„Rușii au bombardat departamentul poștal Nova Poshta din Harkov, unde localnicii primeau ajutoare umanitare. Aici videoclipul cu o rachetă lovind mulțimea de civili care stăteau la rând”, este descrierea care însoțește imaginile postate pe Twitter de șefa Centrului pentru Libertăți Civile din Ucraina, Oleksandra Matviiciuk.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1